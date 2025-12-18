影／財劃法僵局 國民黨籲尊重國會多數、回歸制度解方
針對行政院長未副署「財劃法」修正案所引發的憲政爭議，國民黨中央黨部上午舉行記者會。台北大學教授劉嘉薇指出，民進黨過去面對類似爭議時，並非沒有其他憲政途徑可循。她表示，過往執政團隊在是否副署上雖曾評估，但最終多選擇透過覆議或聲請釋憲等制度性方式處理，仍維持在憲政秩序的框架內。但目前憲法法庭因大法官人數不足而幾乎無法正常運作，使得原本可作為憲政爭議出口的釋憲機制陷入停擺。
劉嘉薇認為，在當前情勢下，總統儘速提出大法官提名，讓憲法機制回到正軌，是化解憲政衝突的關鍵前提，否則任何訴諸憲政程序的主張，都難以落實。針對財劃法修正內容，劉嘉薇指出，修法涉及多項制度調整，若行政部門認為部分條文確實有窒礙難行之處，應在接受法律通過的前提下，針對具體問題提出修正或配套，而非全盤否定修法成果。她強調，目前藍白在立法院占多數是既定政治現實，若執政黨選擇以程序對抗多數決，恐將引發更大的政治對立。
對於當前政治僵局，葉慶元律師表示，問題的核心並不在於是否倒閣或重新改選，而在於執政者是否真正尊重多數民意。即便國會重新改選，若執政團隊的憲政觀念不改變，衝突仍將持續。他呼籲行政院長卓榮泰，應依憲法相關規定，在覆議失敗後依法接受立法院通過的法律並完成副署。
葉慶元表示，外界過去曾以戲稱方式稱賴清德為「清德宗」，原本多被視為政治玩笑，但若從近期執政團隊所展現的憲法解讀來看，這樣的比喻已逐漸顯得不只是戲言。他指出，若將總統視為有權審核立法院通過法律、決定是否核准公布的角色，其憲法觀念與清朝「欽定憲法大綱」中「凡法律雖經議案議決，未經未奉照命批准頒佈者不能見諸實行」的帝制設計高度相似。
