潘孟安未出席立院專案報告 張惇涵：符合憲法規定

中央社／ 台北18日電

立法院司法及法制委員會今天邀總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告，但潘孟安並未出席。張惇涵說，總統府除預算案及相關法律案外，不到立法院備詢，符合憲法相關規定。

立法院司法及法制委員會今天邀潘孟安、張惇涵及司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

張惇涵會前受訪表示，如果立法院願意理性討論行政院版的財劃法，如果在強行通過、行政院提出覆議之後，立法院願意邀請行政院長卓榮泰到立法院報告，完整且理性地討論，卓榮泰也不會依照憲法不予副署。

張惇涵說，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院議事都能按憲法民主程序進行，今天也不需新增這項專案報告；行政院依憲法規定、受立法院邀請來備詢，這是憲法責任，總統府也依照憲法增修條文規定，除預算案及相關法律案外，不到立法院備詢，這也符合憲法相關規定。

張惇涵指出，無論是總統賴清德時期，或是前總統蔡英文、馬英九、陳水扁時期，總統府都是如此，所以行政院與總統府立場一樣，都是在守護憲法，所有權力分立、監督制衡的行為，都應合法合憲，這就是行政院的立場。

媒體詢問，學者認為「副署」應是行政院長的義務而不是選擇，是否變成各自解讀憲法。張惇涵表示，許多法律學者也提出對副署權的見解，憲法第37條規定，總統依法公布法律須經行政院長副署，就像他今天來備詢，若要發言也須經主席同意，「但這個須經不代表主席一定要同意」，這個法律見解很明確。

張惇涵說，憲法機制設計得很清楚，修憲之前憲法規定，若覆議被立法院否決，行政院長應接受或辭職，但這項規定修憲時已被修掉；現在憲法增修條文第3條規定，若立法院不認同、不同意行政院長做出不副署的決定，它可依立法院職權行使法提出釋憲，或提出不信任案。

張惇涵表示，相互監督、相互制衡的機制是存在的，行政院沒有違憲、獨裁的問題；憲法規定五權分立制度，任何一個權的獨大才是獨裁，過去1年半、將近2年時間來看，「哪個權獨大、哪個權獨裁，國人應該會打分數」。

行政院 中華民國憲法 立法院職權行使法

相關新聞

不副署立院司委會通過譴責案 黃國昌嗆提案彈劾賴總統

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，在野黨立委今天在立法院司法及法制委員會提出譴責案、具名移請監察院彈劾行政院長卓榮...

不副署批立院「眾生畏果」 張惇涵：若照憲法 今天不需專案報告

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，總統府秘書長潘孟安今天並未出席立法院進行專題報告。行政院秘書長張惇涵表示，除非涉...

賴總統挺卓揆 立院資深人士指不副署是低級錯誤

行政院長卓榮泰行使不副署權，總統賴清德說是捍衛民主憲政，賴卓是「用清朝的劍斬明朝的官」，不但不是守憲法、護民主，根本是犯...

拒出席立院「不副署」專案報告 潘孟安：嚴守憲法規範

立法院司法及法制委員會今天邀總統府秘書長潘孟安列席進行專題報告，不過潘孟安未出席。潘孟安在臉書表示，依照我國憲法權力分立...

藍白要彈劾卓揆、賴總統 通過譴責潘孟安

藍委翁曉玲18日邀請總統府秘書長潘孟安到立法院，就總統賴清德不公布三讀法案《財劃法》備詢，但潘孟安並未出席…

不副署白揪藍上街抗議 羅智強：黨團大會討論不排除可能

行政院長卓榮泰不副署財劃法，民眾黨主席黃國昌昨透露藍白兩黨醞釀上街頭。國民黨立法院黨團書記長羅智強今說，國民黨、民眾黨進...

