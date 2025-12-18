潘孟安未出席立院專案報告 張惇涵：符合憲法規定

立法院司法及法制委員會今天邀總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告，但潘孟安並未出席。張惇涵說，總統府除預算案及相關法律案外，不到立法院備詢，符合憲法相關規定。

立法院司法及法制委員會今天邀潘孟安、張惇涵及司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

張惇涵會前受訪表示，如果立法院願意理性討論行政院版的財劃法，如果在強行通過、行政院提出覆議之後，立法院願意邀請行政院長卓榮泰到立法院報告，完整且理性地討論，卓榮泰也不會依照憲法不予副署。

張惇涵說，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院議事都能按憲法民主程序進行，今天也不需新增這項專案報告；行政院依憲法規定、受立法院邀請來備詢，這是憲法責任，總統府也依照憲法增修條文規定，除預算案及相關法律案外，不到立法院備詢，這也符合憲法相關規定。

張惇涵指出，無論是總統賴清德時期，或是前總統蔡英文、馬英九、陳水扁時期，總統府都是如此，所以行政院與總統府立場一樣，都是在守護憲法，所有權力分立、監督制衡的行為，都應合法合憲，這就是行政院的立場。

媒體詢問，學者認為「副署」應是行政院長的義務而不是選擇，是否變成各自解讀憲法。張惇涵表示，許多法律學者也提出對副署權的見解，憲法第37條規定，總統依法公布法律須經行政院長副署，就像他今天來備詢，若要發言也須經主席同意，「但這個須經不代表主席一定要同意」，這個法律見解很明確。

張惇涵說，憲法機制設計得很清楚，修憲之前憲法規定，若覆議被立法院否決，行政院長應接受或辭職，但這項規定修憲時已被修掉；現在憲法增修條文第3條規定，若立法院不認同、不同意行政院長做出不副署的決定，它可依立法院職權行使法提出釋憲，或提出不信任案。

張惇涵表示，相互監督、相互制衡的機制是存在的，行政院沒有違憲、獨裁的問題；憲法規定五權分立制度，任何一個權的獨大才是獨裁，過去1年半、將近2年時間來看，「哪個權獨大、哪個權獨裁，國人應該會打分數」。