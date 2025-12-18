轟賴總統「在野獨裁」說邏輯錯誤 前立委：偷換民主制衡概念

政府決定不公布不實施《財劃法》和年金改革案，賴清德總統並為此發表談話，指責在野黨把國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。國民黨主席鄭麗文則用男人無法生小孩來形容總統所指「在野獨裁」的荒謬邏輯。前立委游毓蘭昨(17)日也透過臉書批評此說法的邏輯與制度條件皆不成立。

游毓蘭指出，所謂「獨裁」並非情緒性嘲諷，而是一個極為精準的邏輯判斷，和有明確制度前提的政治概念，必須同時具備三項要件，包括掌握行政權、掌握國家強制力，以及司法制衡失靈，三者缺一不可。

她表示，「在野」的基本定義，正是未掌握行政權、軍警系統與司法權力，因此在制度架構下，反對黨不具備形成獨裁的條件，形容「在野獨裁」如同矛盾修辭。

游毓蘭進一步指出，當執政者把在野的反對、杯葛行為與制衡，重新定義為「癱瘓政府」或「破壞國家」，實際上就是在偷換民主制衡的概念

她強調，反對不等於統治，監督不等於執政，制衡更不等同於獨裁。民主政治中，國會行使監督權，本就是制度賦予的重要功能。

對於近期憲政僵局，游毓蘭認為，問題並非出在在野黨行使監督權，而是行政部門對已三讀通過的法律，選擇不副署、不執行，卻將責任歸咎於國會與在野黨，形同顛倒責任歸屬。

她質疑，若不掌權的一方可以被指控為「獨裁」，那麼掌權者的違憲行為又該由誰負責？真正的問題在於執政者是否願意面對憲政責任，還是選擇用語言掩飾權力失靈。

游毓蘭表示，相關論述並非為了情緒動員，而是希望社會能回到最基本的邏輯與制度常識本身討論，強調反對「在野獨裁」的說法，並非是價值、立場之爭，而是在邏輯和制度條件上根本不成立。