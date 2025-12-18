卓揆不副署 鄭麗文、黃國昌商議反制手段

行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，引發憲政爭議。各界關注日前完成三讀的停砍公教年金法案是否比照不副署？行政院昨指出，卓揆已表明，若法案違反憲法權力分立、破壞民主程序，以及施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害，就會考慮以不副署守護憲法。

藍白如何反制，備受矚目。民眾黨主席黃國昌昨天提到，前天曾與國民黨討論反制手段；國民黨中央證實，黨主席鄭麗文有與會。至於是否將上街抗爭，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，只要在對的時機，就會做該做的事情，走上街頭也是合法手段之一。

昨有媒體報導民眾黨立委張啓楷表示，在野正密切討論告發卓榮泰瀆職、擬對賴總統提出彈劾案。不過，他受訪時澄清，此事還要經內部討論，只是最近有人提出建議，「在野黨不能完全沒有動作，要窮盡一切所有辦法，我也認為這是該做的事」。

對於目前立法、行政院間的僵局，立法院副院長江啟臣昨說，問題不是出在立法院議事過程，而是政黨間對立，能不能溝通、協商；政黨需要和解，總統應召開國是會議，且政黨間的溝通對話和協商，恐怕是比立法院議事運作來得更重要的事情。

江啟臣昨到中台科大演講前說，三黨不過半前所未有，這麼多次的行政院覆議，過去也沒有；覆議不成功之後不公布、不實施，這也是過去所沒有的，但無論如何，民主政治最基本的ＡＢＣ是依法行政、少數服從多數、立法監督行政。

黃國昌昨接受廣播專訪指出，財劃法攸關中央與地方政府的財源，民進黨過去宣稱該法有嚴重的制度問題，前台北縣長蘇貞昌、台南市前市長賴清德皆是如此主張，結果掌權後全變廢紙一張，賴清德總統和卓榮泰正在向台灣民主宣戰，「國會三讀通過的法律，要不要執行我說了算」。

外界好奇在野黨是否發動上街抗議，黃國昌表示，接下來要有長期抗戰的準備，下一步必須謀定而後動，因為一旦踏上這條路，賴總統就不會再回頭。他說，外界很多建議跟聲音他都有聽到，現在必須用智慧戰勝邪惡政權。

針對鄭麗文與黃國昌前天會面，吳宗憲昨在國民黨中常會後受訪表示，雙方若達成任何具體作為的共識，會向外界報告，國民黨不會排斥任何的合法手段。

立院邀潘孟安報告 府預告不列席

記者劉懿萱、張文馨／台北報導

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法惹議，國民黨籍立法院司法及法制委員會召委翁曉玲增列議程，今天邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人赴立法院專案報告。但總統府發言人郭雅慧昨說，潘孟安僅在審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，形同預告潘不會列席；委員會並未收到行政院假單，張惇涵可望列席。

郭雅慧表示，總統府已函復委員會說明，潘孟安僅在審議年度預算案，與總統府主管法案審查時列席備詢，以符合憲政規定及憲政慣例。但翁曉玲說「我不同意」，她批評潘孟安此舉是藐視國會，且不敢對社會公開說明，為何總統不公告立法院已經通過的法律？賴清德總統所作所為，是搞獨裁，做皇帝、不惜毀憲亂政。

據行政院書面報告則認為今年十一月十四日三讀通過財劃法部分修正條文，有三點明顯違憲：一是違反憲法權力分立原則侵害行政權；二是修法過程違反公開透明與討論原則，沒有經過委員會逐條審查，就逕付二讀，黨團協商沒有共識即強行表決，悖離民主原則；第三則是修法後的財劃法一旦施行，中央必須違反公債法舉債，排擠既定施政工作，地方則是財源分配不公，城鄉差距擴大，損害公共利益。