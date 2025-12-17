【重磅快評】不副署回力標 潘孟安沒出席是打臉誰？

立法院去年底三讀修正財政收支劃分法，總統府秘書長潘孟安當時在立法院公開答詢強調，總統不會不公布法律，行政院也不會不副署，不然會打臉總統，會造成憲政危機。這番「打臉說」言猶在耳，潘孟安卻刻意缺席明天立法院司法及法制委員會，潘孟安沒出席，又是打臉誰？

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的財劃法，加劇朝野惡鬥，潘孟安去年預告的「憲政危機」也從假設走向現實。立法院司法及法制委員會明天舉行專題報告「對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」，邀請潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院、法務部等官員列席並備詢，但總統府發言人郭雅慧今天表示，總統府已函復委員會，潘孟安僅在審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符合憲政規定及憲政慣例；依照憲法增修條文規定，對立院負責的憲政機關是行政院。

總統府說明看似嚴謹，但在政治對立的氛圍下，卻無法避免外界質疑，潘孟安是否在敏感時刻選擇迴避？回顧立法院去年底三讀修正通過選罷法、憲訴法及財劃法等三法，賴清德總統第一時間透過臉書表示，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。潘孟安當時也明確表示，總統作為憲法守護神，不會不公布法律，行政院也不會不副署，「不然會打臉總統」。

國民黨立委翁曉玲當時追問，總統所謂「更大的民主」是否為公投？潘孟安說，所謂用更大的民主解決，就是每一種選項都有可能，但前提是合憲合法，至於公投是媒體揣測，總統沒有這樣講。民進黨立委莊瑞雄也質詢更大的民主方式，潘孟安則稱，蓄積更大能量讓國會改選，讓大家有更大席次，讓國會改變，這也是選項之一，未來會用這些方式，用合憲合法的方式處理。

潘孟安的「答案」，顯示賴政府當時仍試圖尋求民意授權途徑，而非直接對抗民意機關，但2026大選在即，如今行政院以不副署回嗆立法院，顯然是想引燃更大的選舉柴火，此舉不僅未體現「更大的民主」，反而讓賴政府陷入「更大的危機」，朝野衝突火車對撞。

依照潘孟安的邏輯，卓揆不副署，不僅是行政院打臉總統府，去年的潘孟安更打臉今年缺席的潘孟安；憲政慣例或能當成程序防線，但潘孟安沒出席立法院委員會，無法解決憲政問題，反而留下更多爭議。當年一句「不副署會打臉總統」彷彿成為一道回力標，外界不斷追問，究竟是誰在打臉總統？是誰製造憲政危機？