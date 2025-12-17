快訊

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船這樣說

搶親失敗？傳華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】不副署回力標 潘孟安沒出席是打臉誰？

聯合報／ 聯合報／ 主筆室
潘孟安沒出席立法院委員會，無法解決憲政問題，反而留下更多爭議。（聯合報系資料照片）
潘孟安沒出席立法院委員會，無法解決憲政問題，反而留下更多爭議。（聯合報系資料照片）

立法院去年底三讀修正財政收支劃分法，總統府秘書長潘孟安當時在立法院公開答詢強調，總統不會不公布法律，行政院也不會不副署，不然會打臉總統，會造成憲政危機。這番「打臉說」言猶在耳，潘孟安卻刻意缺席明天立法院司法及法制委員會，潘孟安沒出席，又是打臉誰？

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的財劃法，加劇朝野惡鬥，潘孟安去年預告的「憲政危機」也從假設走向現實。立法院司法及法制委員會明天舉行專題報告「對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」，邀請潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院、法務部等官員列席並備詢，但總統府發言人郭雅慧今天表示，總統府已函復委員會，潘孟安僅在審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符合憲政規定及憲政慣例；依照憲法增修條文規定，對立院負責的憲政機關是行政院。

總統府說明看似嚴謹，但在政治對立的氛圍下，卻無法避免外界質疑，潘孟安是否在敏感時刻選擇迴避？回顧立法院去年底三讀修正通過選罷法、憲訴法及財劃法等三法，賴清德總統第一時間透過臉書表示，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。潘孟安當時也明確表示，總統作為憲法守護神，不會不公布法律，行政院也不會不副署，「不然會打臉總統」。

國民黨立委翁曉玲當時追問，總統所謂「更大的民主」是否為公投？潘孟安說，所謂用更大的民主解決，就是每一種選項都有可能，但前提是合憲合法，至於公投是媒體揣測，總統沒有這樣講。民進黨立委莊瑞雄也質詢更大的民主方式，潘孟安則稱，蓄積更大能量讓國會改選，讓大家有更大席次，讓國會改變，這也是選項之一，未來會用這些方式，用合憲合法的方式處理。

潘孟安的「答案」，顯示賴政府當時仍試圖尋求民意授權途徑，而非直接對抗民意機關，但2026大選在即，如今行政院以不副署回嗆立法院，顯然是想引燃更大的選舉柴火，此舉不僅未體現「更大的民主」，反而讓賴政府陷入「更大的危機」，朝野衝突火車對撞。

依照潘孟安的邏輯，卓揆不副署，不僅是行政院打臉總統府，去年的潘孟安更打臉今年缺席的潘孟安；憲政慣例或能當成程序防線，但潘孟安沒出席立法院委員會，無法解決憲政問題，反而留下更多爭議。當年一句「不副署會打臉總統」彷彿成為一道回力標，外界不斷追問，究竟是誰在打臉總統？是誰製造憲政危機？

潘孟安 行政院 憲政

延伸閱讀

立院邀報告不副署責任 行政院：已窮盡憲政救濟途徑

財劃法不副署立院要潘孟安報告 總統府：負責機關是政院

卓榮泰不副署財劃法 林濁水酸：行政院長變「太上總統」

賴總統批藍白傷害民主制度 閣揆「不副署」為捍衛民主憲政

相關新聞

【重磅快評】不副署回力標 潘孟安沒出席是打臉誰？

立法院去年底三讀修正財政收支劃分法，總統府秘書長潘孟安當時在立法院公開答詢強調，總統不會不公布法律，行政院也不會不副署，...

不副署財劃法…政院：若法案違反這3原則 卓揆就會考慮以不副署守護憲法

行政院長卓榮泰宣布不副署再修版財劃法，賴總統昨定調公教年金不該倉促修法走回頭路，各界關注停砍公教年金法案是否比照。行政院...

立院邀報告不副署責任 行政院：已窮盡憲政救濟途徑

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會18日邀請府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題...

財劃法不副署立院要潘孟安報告 總統府：負責機關是政院

立院司法法制委員會召委翁曉玲預計安排18日邀總統府秘書長潘孟安列席，究責財劃法不副署，要求其進行專題報告。對此，總統府發...

不副署惹議…立院司委會要求潘孟安明天列席 總統府函復潘「不赴約理由」

行政院長卓榮泰本周「不副署」立法院三讀通過的財政收支劃分法後，立法院司法及法制委員會明天舉行專題報告，要求行政部門說明「...

卓榮泰不副署財劃法 黃國昌揭藍白討論「上街頭」…藍內部有異音

行政院長卓榮泰不副署財劃法，民眾黨主席黃國昌今被問及是否會發動上街運動，他說藍白兩黨也已開會討論，這件事將謀定而後動。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。