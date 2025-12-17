立院邀報告不副署責任 行政院：已窮盡憲政救濟途徑

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會18日邀請府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。行政院今天表示，已窮盡一切憲政救濟途徑，卓榮泰依憲法規定，決定不予副署此次修法。

此外，針對立法院司法及法制委員會18日的議程，行政院所提書面資料顯示，報告人為行政院秘書長張惇涵。

行政院所提書面資料指出，立法院114年11月14日三讀通過的財政收支劃分法修正案，有3項明顯違憲之處。首先，違反憲法權力分立原則，侵害行政權，因為憲法規定，行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，政治責任歸屬明確。立法院修法明顯違反憲法第59條及第70條，侵害行政院施政決策及提出預算的權力。

行政院表示，其次，修法過程違反公開透明與討論原則，破壞民主程序。財劃法修正案沒有經過委員會逐條審查就逕付二讀，黨團協商沒有共識即強行表決，已悖離民主原則，侵害國民主權。

行政院指出，此次財劃法修正案一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害。財劃法修正案造成中央必須違反公債法舉債，排擠既定施政工作；地方則是財源分配不公，城鄉差距擴大，公共利益將受到無法回復的重大損害。

行政院表示，針對本次財劃法修正案，行政院於114年11月27日依憲法增修條文規定，向立法院提出覆議，然立法院不安排卓榮泰列席說明，不經討論即直接否決，而且行政院所提財劃法修正草案，立法院也遲未排入審查。

行政院所提書面資料最後提到，行政院已窮盡一切憲政救濟途徑，卓榮泰依憲法第37條規定，決定不予副署此次修法。作為憲法所明定的憲政機關之一，行政院有責任堅守三大民主憲政責任，捍衛憲法權力分立原則、堅守國民主權、民主原則、依法行政，以及確保國家發展及財政穩健。卓榮泰秉持忠於國家、忠於憲法的至高信念與絕對忠誠，基於憲法所賦予的權責，堅定作出不副署的決定。

立法院司法及法制委員會18日將邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。