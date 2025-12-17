不副署財劃法…政院：若法案違反這3原則 卓揆就會考慮以不副署守護憲法

行政院長卓榮泰宣布不副署再修版財劃法，賴總統昨定調公教年金不該倉促修法走回頭路，各界關注停砍公教年金法案是否比照。行政院指出，卓揆已表明，若法案違反憲法權力分立、破壞民主程序，以及施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害，就會考慮以不副署守護憲法。

立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年，府院也研議採「不副署」應對。

行政院發言人李慧芝說明，行政院長卓榮泰日前針對再修惡版財劃法已對外說明不副署法案的三個原則，在「違反憲法權力分立」、「破壞民主程序」以及「施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害」時，卓揆就會考慮以「不副署」的方式來守護憲法。

李慧芝表示，目前行政院尚未收到立法院日前三讀的「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」兩案，但這兩個法案將會讓過去7年的年金改革成效功虧一簣，也將加速退撫基金提前破產，現職公教人員未來的退休所得將岌岌可危，恐怕要由全民共同負擔。

李慧芝續指，這兩項法案既剝奪政院預算提出權，也悖離年金改革所欲達成的世代正義與基金永續的目的，不僅如此，這兩案在黨團協商未獲共識下就進行二、三讀表決，審議程序上已違背民主討論的過程與精神；因此，卓揆已對外表示，將會對此兩法案採取必要的憲法作為。

李慧芝進一步說明，目前立法院除了在法案審議程序上有多次忽略民主討論的過程之外，也不讓行政院針對日前提出的財劃法覆議案有說明的機會，關閉溝通與討論的程序與管道，而目前進行中的年金改革已獲得司法院大法官782、783號解釋的合憲認定，政院會繼續按照憲法解釋實踐年金改革。