不副署惹議…立院司委會要求潘孟安明天列席 總統府函復潘「不赴約理由」

行政院長卓榮泰本周「不副署」立法院三讀通過的財政收支劃分法後，立法院司法及法制委員會明天舉行專題報告，要求行政部門說明「對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」。總統府發言人郭雅慧表示，總統府稍早已函復委員會說明，總統府秘書長潘孟安僅在審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符合憲政規定及憲政慣例。

司委會明天邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

郭雅慧表示，總統府稍早已函復委員會說明，依照憲法增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。