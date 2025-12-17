快訊

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

卓榮泰不副署財劃法 黃國昌揭藍白討論「上街頭」…藍內部有異音

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌。圖／聯合報資料照片
民眾黨立院黨團總召黃國昌。圖／聯合報資料照片

行政院長卓榮泰不副署財劃法，民眾黨主席黃國昌今被問及是否會發動上街運動，他說藍白兩黨也已開會討論，這件事將謀定而後動。不過藍委意見分歧，有人支持上街，也有藍委認為上街無濟於事，不如想如何修法反制。

黃國昌今上廣播節目主持人王淺秋問，針對行政院不副署財劃法，是否發動上街抗議？黃國昌說，接下來要有長期抗戰準備，他透露，藍白兩黨也已經開會討論，這件事情必須謀定而後動。

國民黨立委葉元之說，上街頭是展現民意方式，他支持；賴卓政府不副署是直接違憲，僅憑賴總統一人意志就想硬幹到底，應該讓人民表達怒火。

國民黨立委賴士葆表示，總統要行政院長不副署不執行三讀通過的法案，等同要走專制路線，他認同上街表達人民的心中怒火，不過確實也聽到黨內有不同聲音。

有不具名藍委質疑，上街頭對不副署無濟於事，且大罷免剛結束不宜再動員勞師動眾，認為國民黨應考慮透過修法反制，比如修法要求行政體系要執行通過法案否則有刑責，向行政內部施壓「擾亂他們」；也有藍委擔憂此舉是為黃國昌作嫁，國民黨沒必要與民眾黨一起上街頭。

行政院 副署 國民黨 黃國昌 財劃法 藍白

延伸閱讀

長期備戰卓揆挑戰憲法不副署 民眾黨下周憲政論壇直球對決

高虹安代表在野爭取連任「幾乎確定」 黃國昌批內政部核准復職慢吞吞

與藍醞釀上街抗議卓榮泰不副署 黃國昌：要有長期抗戰的準備

高虹安貪汙撤銷改判 黃國昌：綠媒、名嘴、側翼要不要道歉？

相關新聞

卓榮泰不副署財劃法 黃國昌揭藍白討論「上街頭」…藍內部有異音

行政院長卓榮泰不副署財劃法，民眾黨主席黃國昌今被問及是否會發動上街運動，他說藍白兩黨也已開會討論，這件事將謀定而後動。不...

財劃法不副署立院要潘孟安報告 總統府：負責機關是政院

立院司法法制委員會召委翁曉玲預計安排18日邀總統府秘書長潘孟安列席，究責財劃法不副署，要求其進行專題報告。對此，總統府發...

不副署惹議…立院司委會要求潘孟安明天列席 總統府函復潘「不赴約理由」

行政院長卓榮泰本周「不副署」立法院三讀通過的財政收支劃分法後，立法院司法及法制委員會明天舉行專題報告，要求行政部門說明「...

北市府總預算闖關一波多折 罕見「第6次」才成功付委審查

台北市府總預算下午在議會一讀會第6度闖關，民進黨團不滿北市府沒有將中央給的1149億統籌分配稅款全部編入送審，短差442...

影／鄭麗文諷賴總統 在野無法獨裁「就像男人不會生小孩」

行政院長卓榮泰日前宣布不副署「財政收支劃分法」，創憲政首例，使得立法院三讀通過的法律暫時無法施行。國民黨主席鄭麗文下午主...

卓榮泰不副署財劃法 林濁水酸：行政院長變「太上總統」

行政院長卓榮泰對立院新修正的財政收支劃分法「不副署」，引發憲政爭議。前立委林濁水批評，卓的作法，阻擋總統屢行公布的憲法義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。