卓榮泰不副署財劃法 黃國昌揭藍白討論「上街頭」…藍內部有異音

行政院長卓榮泰不副署財劃法，民眾黨主席黃國昌今被問及是否會發動上街運動，他說藍白兩黨也已開會討論，這件事將謀定而後動。不過藍委意見分歧，有人支持上街，也有藍委認為上街無濟於事，不如想如何修法反制。

黃國昌今上廣播節目主持人王淺秋問，針對行政院不副署財劃法，是否發動上街抗議？黃國昌說，接下來要有長期抗戰準備，他透露，藍白兩黨也已經開會討論，這件事情必須謀定而後動。

國民黨立委葉元之說，上街頭是展現民意方式，他支持；賴卓政府不副署是直接違憲，僅憑賴總統一人意志就想硬幹到底，應該讓人民表達怒火。

國民黨立委賴士葆表示，總統要行政院長不副署不執行三讀通過的法案，等同要走專制路線，他認同上街表達人民的心中怒火，不過確實也聽到黨內有不同聲音。

有不具名藍委質疑，上街頭對不副署無濟於事，且大罷免剛結束不宜再動員勞師動眾，認為國民黨應考慮透過修法反制，比如修法要求行政體系要執行通過法案否則有刑責，向行政內部施壓「擾亂他們」；也有藍委擔憂此舉是為黃國昌作嫁，國民黨沒必要與民眾黨一起上街頭。