北市府總預算闖關一波多折 罕見「第6次」才成功付委審查

台北市府總預算下午在議會一讀會第6度闖關，民進黨團不滿北市府沒有將中央給的1149億統籌分配稅款全部編入送審，短差442億，甚至只用一張A4紙說明，經提出詢問，經議長戴錫欽裁示，442億未來會以追加預算方式編列送審，總預算才過關，交付委員會審查。

北市府明年度總預算送審，頻生波折，民進黨團已5次在一讀會暫擱總預算，若今天仍受阻，恐影響預算審議的時程，北市議會國民黨團今天發出「甲動令」一旦需要議事處理，將以表決方式，讓總預算案交付委員會審查。

下午一讀會時，民進黨團幹事長顏若芳提出詢問，今年8月北市府就收到財政部相關統籌分配稅款的公文，且已生效，台北市明年115年有1149億的統籌分配稅款，但北市送審的預算書中，卻只編了600多億，少編入442億。

顏若芳指出，這是黨團之前一直暫擱市府總預算的原因，因為審查的預算少了442億，市府卻只用一張A4紙說明未來這442億的使用方向，市議會應該要核實審查1149億的統籌分配稅款，但實際上只能審600多億，且民進黨團認為，增加了這麼龐大的金額，其他縣市都可以編進預算送議會審，為什麼只有台北市政府沒有辦法？

國民黨台北市議員曾獻瑩指出，雖然統籌分配稅款，中央已經發文，但北市還有補助款，還有很多的不確定性，應該等到確定後，再要求北市府盡快完整的送進議會審查，這也不失為一個好的方法。

北市主計處長蘇文樹指出，北市115年度總預算案，依照慣例在8月底之前要送市議會，其他五都是在9月底即可，其他縣、市是10月底，但中央統籌分配稅款和補助款，在8月底和9月17日才通知確定的金額。至於442億，未來會在追加預算時納入，配置在重大建設計畫、敬老卡，也有一部分會用於償債。

議長戴錫欽則表示，台北市採取追加預算的做法，也屬於法令所允許的範圍，希望市府主計處和財政局單位在總預算付委後，須把相關跟中央討論的事項，或是增加的統籌分配稅款，提供給各委員會議員了解，以利在審查預算時有精準的參考資訊。