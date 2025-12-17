賴總統：各憲政機關都應合憲 確保民主體制永續發展

賴清德總統兼民進黨主席17日於民進黨中常會表示，台灣是民主憲政國家，也是憲法優位的國家，各憲政機關都應在合憲基礎下，團結合作推動國政，確保國家的民主體制永續發展。對於在野黨強行通過的財劃法版本，行政院長依據憲法「不予副署」，這是為了捍衛民主憲政。

賴總統提到，近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英，以所謂國安法定罪；中國也對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁。中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

賴總統說，無論是對黎智英，或對岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。面對來自中國日益嚴重的威脅，我國會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全。

他重申，國內不同政黨可以競爭，但一定要團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平。不過，過去一年多來，藍白政黨主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，透過強推《財政收支劃分法》、反年金改革、《國籍法》、《離島建設條例》等濫權修法，弱化中央政府財政與國家防衛實力。

賴總統表示，不論是執政團隊提出覆議、釋憲，或是由我召集的院際協調及國政茶敘，就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案，團結捍衛國家、守護人民。

他認為，令人遺憾的是，行政院對於有爭議的法案提出覆議，立法院的藍白在野聯盟，仍不願意實質審議，立即強行表決；他們更強修《憲法訴訟法》，直接凍結憲法法庭運作，讓權力分立的制度搖搖欲墜。

賴總統說明，台灣是民主憲政國家，也是憲法優位的國家，各憲政機關都應在合憲基礎下，團結合作推動國政，確保國家的民主體制永續發展。為了不讓辛苦建立起的民主憲政受到破壞，不能夠讓改革走回頭路，執政團隊必須全力維護憲政體制、守護國家、保護人民。

賴總統指出，對於在野黨強行通過的財劃法版本，行政院長依據憲法賦予的權力－「不予副署」，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作，通過對國家最有利的政策與法案。當前憲政情勢，盼執政黨團隊向國人說明，是為了捍衛憲政秩序，而做出「不予副署」的決定。

他強調，這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來。大家一起堅守憲政底線，守護大家珍愛的日常生活。