卓榮泰不副署財劃法 林濁水酸：行政院長變「太上總統」

行政院長卓榮泰對立院新修正的財政收支劃分法「不副署」，引發憲政爭議。前立委林濁水批評，卓的作法，阻擋總統屢行公布的憲法義務，形同太上總統。

行政院長卓榮泰宣布不副署三讀通過的「財劃法」修正案，引發藍白在野黨批評，民眾黨主席黃國昌痛批這是憲政災難，破壞權力監督制衡。卓榮泰說明，政院版財劃法修正版本無法排入立院委員會審查，政院已窮盡憲政救濟各種可能，只剩「不副署」。

林濁水表示，依照憲法「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之，但總統得依照本憲法第57條之規定辦理」。依憲法第57條規定，行政院要制衡立法院有提覆議之權。但行政院長如今捨覆議，而以行使「不副署權」阻擋總統履行公布的憲法義務。

林濁水批評，誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統「行政院長」！總統無權做的，由行政院長來。