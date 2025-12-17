卓榮泰不副署財劃法 林濁水酸：行政院長變「太上總統」

快訊

聯合報／ 記者江良誠／即時報導
前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰對立院新修正的財政收支劃分法「不副署」，引發憲政爭議。前立委林濁水批評，卓的作法，阻擋總統屢行公布的憲法義務，形同太上總統。

行政院長卓榮泰宣布不副署三讀通過的「財劃法」修正案，引發藍白在野黨批評，民眾黨主席黃國昌痛批這是憲政災難，破壞權力監督制衡。卓榮泰說明，政院版財劃法修正版本無法排入立院委員會審查，政院已窮盡憲政救濟各種可能，只剩「不副署」。

林濁水表示，依照憲法「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之，但總統得依照本憲法第57條之規定辦理」。依憲法第57條規定，行政院要制衡立法院有提覆議之權。但行政院長如今捨覆議，而以行使「不副署權」阻擋總統履行公布的憲法義務。

林濁水批評，誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統「行政院長」！總統無權做的，由行政院長來。

行政院 憲法 副署 林濁水

賴清德、卓榮泰嗆對藍白「忍無可忍」 蔣萬安酸：民眾常用這4字抱怨民進黨

行政院宣布財政收支劃分法修正案不副署、不公布，衝擊地方政府。賴清德總統與行政院長卓榮泰更痛批藍白立法濫權、獨裁等，朝野關...

管中閔諷「回到北洋時代」 李艷秋：清德宗做1事滿清亡應有啟示作用

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，賴清德總統表態力挺，台大前校長管中閔昨天下午在臉書感嘆「一覺醒來，回到民國初年北洋時代」...

卓榮泰「不副署」陷三卡督死局 他曝最保險的解方：賴總統會配合嗎？

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，賴清德總統表態力挺。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專發表「行政院不副署與憲...

財長：明年統籌款8840億元撥地方 不受總預算審查影響

財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時表示，明年度中央政府統籌分配稅款將按照財劃法規定的比例，劃歸地方政府的稅課收入，即使立法...

影／鄭麗文諷賴總統 在野無法獨裁「就像男人不會生小孩」

行政院長卓榮泰日前宣布不副署「財政收支劃分法」，創憲政首例，使得立法院三讀通過的法律暫時無法施行。國民黨主席鄭麗文下午主...

