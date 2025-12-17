賴總統批藍白傷害民主制度 閣揆「不副署」為捍衛民主憲政

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）宣布不副署財劃法，賴清德總統（右）表態力挺。記者曾學仁／攝影
身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，過去一年多來，藍白政黨主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，透過強推「財劃法」、反年金改革、「國籍法」、「離島建設條例」等濫權修法，弱化中央政府財政與國家防衛實力。對於在野黨強行通過的財劃法版本，行政院長依據憲法賦予的權力「不予副署」，是為了捍衛民主憲政

賴總統指出，不論是執政團隊提出覆議、釋憲，或是召集的院際協調及國政茶敘，就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案，團結捍衛國家、守護人民；希望朝野都能夠思考如何共同合作，通過對國家最有利的政策與法案。

賴總統說，令人遺憾的是，行政院對於有爭議的法案提出覆議，立法院的藍白在野聯盟，仍不願意實質審議，立即強行表決，更強修「憲法訴訟法」，直接凍結憲法法庭運作，讓權力分立的制度搖搖欲墜。

賴總統表示，台灣是民主憲政國家，也是憲法優位的國家，各憲政機關都應在合憲基礎下，團結合作推動國政，確保國家的民主體制永續發展。民進黨承繼許多民主前輩的信念，不讓辛苦建立起的民主憲政受到破壞，不能夠讓改革走回頭路，執政團隊必須全力維護憲政體制、守護國家、保護人民。

賴總統指出，當前的憲政情勢非常需要全體黨公職全力支持，並協助用各種方式，清晰簡要地對國人說明，執政團隊是為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定。這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來，大家要一起堅守憲政底線，守護珍愛的日常生活。

