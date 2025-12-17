卓榮泰不副署財劃法 盧秀燕沒回應、楊瓊瓔開砲「很奇怪」

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天在出席台中市神岡區神洲里市民活動中心落成啟用典禮時，喊話行政院要依法行事、依法行政。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔今天在出席台中市神岡區神洲里市民活動中心落成啟用典禮時，喊話行政院要依法行事、依法行政。記者黑中亮／攝影

針對立法院三讀通過的財政收支劃分法再修正案，行政院長卓榮泰15日宣布不副署，台中市神岡區神洲里市民活動中心今天落成開張，台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔今天共同出席典禮，同時傾聽民眾聲音，要跟多數的民意來做溝通、協調，這個才是人民之福。

台中市神岡區神洲里市民活動中心今天落成開張，台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔共同出席典禮，面對近千鄉親民眾，兩人展現「老搭檔」的默契，共同爭取利用國道四號高架下方的空地，完成市民活動中的興建，並且一起剪綵啟用。

楊瓊瓔說，當大家看到行政院這個處理方式，都會覺得很奇怪，因為中華民國台灣政府一向是依法行事、依法行政，怎麼會以「不副署」的方式，抵制立法院法案，呼籲行政院不要再只有政治的對抗跟話術，希望朝野一起合作協商討論，傾聽民眾的聲音，跟多數民意溝通跟協調，這才是人民之福。

針對行政院卓榮泰不副署財劃法，台中市長盧秀燕至今未有發表回應，並在主持完啟用儀式後隨即離去，並未接受媒體聯訪。

台中市神岡區神洲里市民活動中心今天落成開張，台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔今天共同出席典禮。記者黑中亮／攝影
台中市神岡區神洲里市民活動中心今天落成開張，台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔今天共同出席典禮。記者黑中亮／攝影
台中市神岡區神洲里市民活動中心今天落成開張，台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔今天共同出席典禮。記者黑中亮／攝影
台中市神岡區神洲里市民活動中心今天落成開張，台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔今天共同出席典禮。記者黑中亮／攝影

行政院長卓榮泰對立院新修正的財政收支劃分法「不副署」，引發憲政爭議。前立委林濁水批評，卓的作法，阻擋總統屢行公布的憲法義...

行政院宣布財政收支劃分法修正案不副署、不公布，衝擊地方政府。賴清德總統與行政院長卓榮泰更痛批藍白立法濫權、獨裁等，朝野關...

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，賴清德總統表態力挺，台大前校長管中閔昨天下午在臉書感嘆「一覺醒來，回到民國初年北洋時代」...

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，賴清德總統表態力挺。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專發表「行政院不副署與憲...

財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時表示，明年度中央政府統籌分配稅款將按照財劃法規定的比例，劃歸地方政府的稅課收入，即使立法...

行政院長卓榮泰日前宣布不副署「財政收支劃分法」，創憲政首例，使得立法院三讀通過的法律暫時無法施行。國民黨主席鄭麗文下午主...

