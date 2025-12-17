卓榮泰不副署財劃法 盧秀燕沒回應、楊瓊瓔開砲「很奇怪」
針對立法院三讀通過的財政收支劃分法再修正案，行政院長卓榮泰15日宣布不副署，台中市神岡區神洲里市民活動中心今天落成開張，台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔今天共同出席典禮，同時傾聽民眾聲音，要跟多數的民意來做溝通、協調，這個才是人民之福。
台中市神岡區神洲里市民活動中心今天落成開張，台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔共同出席典禮，面對近千鄉親民眾，兩人展現「老搭檔」的默契，共同爭取利用國道四號高架下方的空地，完成市民活動中的興建，並且一起剪綵啟用。
楊瓊瓔說，當大家看到行政院這個處理方式，都會覺得很奇怪，因為中華民國台灣政府一向是依法行事、依法行政，怎麼會以「不副署」的方式，抵制立法院法案，呼籲行政院不要再只有政治的對抗跟話術，希望朝野一起合作協商討論，傾聽民眾的聲音，跟多數民意溝通跟協調，這才是人民之福。
針對行政院卓榮泰不副署財劃法，台中市長盧秀燕至今未有發表回應，並在主持完啟用儀式後隨即離去，並未接受媒體聯訪。
