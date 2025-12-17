第十屆卸任藍委同學會 與會者：王金平稱副署是閣揆的責任

行政院長卓榮泰決定「不副署」財政收支劃分法修正案，賴清德總統也錄影談話表示支持，指國會濫權、在野獨裁。第十屆卸任藍委昨晚例行聚會，由立法院前院長王金平作東宴請，有與會者說，王金平在席間表達對行政院不副署，感到不可思議、不以為然。

卓榮泰創首例，針對立法院三讀通過的法案不予副署。卓揆此舉也引發憲政爭議。

這場第十屆卸任藍委例行聚會，昨晚輪到王金平作東宴請。席間，行政院不副署的爭議也成為餐桌話題。國民黨主席鄭麗文也為第十屆藍委，故也出席聚會。

有與會的前藍委說，王金平認為副署不只是義務，也是行政院長的責任，怎麼會拒絕，王金平覺得不可思議，非常不以為然。

與會者表示，鄭麗文也覺得很誇張，沒有想到民進黨會玩到那麼離譜。民進黨立院黨團總召柯建銘至少了解遊戲規則、承認遊戲規則。賴清德總統就是要硬搞。

與會者說，大家東聊西聊，大家覺得還是政黨輪替比較重要。