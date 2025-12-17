影／立法行政僵局 江啟臣點出問題並呼籲總統必須做這件事

對於目前立法、行政院間的僵局，立法院副院長江啟臣今天說，問題不是出在立法院的議事過程，它是出在政黨間的對立，和能不能溝通、能不能協商，政黨需要和解，總統應該召開國是會議，且政黨間的溝通和對話還有協商恐怕是比立法院的議事運作來得更重要的事情。

江啟臣下午應中台科大邀請到校演講，在演講前受訪時做以上表示。他說，台灣的民主政治一直在進展，每一個階段都可能遇到過去沒有的狀況，現在這個三黨不過半的情況也是以往所沒有的，遇到這麼多次的行政院的覆議，過去也是沒有的；覆議不成功之後不公布、不實施，這也是過去所沒有的。但無論如何，民主政治最基本的ABC-依法行政、少數服從多數、立法監督行政這都是ABC問題。

他說，但問題是，它並不是出在立法院的議事過程，它是出在政黨間的對立，能不能溝通、能不能協商，政黨需要和解。他過去曾經建議過，總統應該召開國是會議，凝聚大家的共識。朝野各個政黨大家沒有人過半，沒有人過半就是必須求取中間的交集，才有辦法化解這個僵局。昨天立法院前院長王金平也提到，要花一點時間去化解。所以，政黨間的溝通和對話還有協商恐怕是比立法院的議事運作來得更重要的事情。