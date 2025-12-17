長期備戰卓揆挑戰憲法不副署 民眾黨下周憲政論壇直球對決

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，民眾黨政策會將在12月21日舉辦憲政論壇。圖／取自台灣民眾黨臉書
針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，民眾黨政策會下周將舉辦憲政論壇，預計邀集多位專家學者與社會對話。民眾黨主席黃國昌今天表示，賴政府公然挑戰憲政秩序、衝撞法治國底線，這是在向台灣民主宣戰，未來必須有長期備戰的心理準備。

民眾黨今天舉行中央委員會，面對府院高層拍板「不副署、不公布」財政收支劃分法，黃國昌在會中表示，賴清德總統意圖集行政、立法、司法三權於一身，此事已經並非朝野對立，而是公然挑戰憲政秩序、衝撞法治國底線，這是在向台灣民主宣戰，民眾黨也將採取正面反制行動，絕不允許賴政府把台灣推向憲政崩壞的不歸路。

黃國昌指出，行政院長沒有不副署法律的權力，總統府秘書長潘孟安去年在立法院備詢時，面對民進黨自家立委詢問就清楚表達，「總統如期公布法律，行政院長就應該副署，不然就是打臉總統、造成憲政危機」，賴總統與卓榮泰卻不擇手段踐踏憲政體制，只是因為不接受民進黨不喜歡的法案，此舉等同是在向台灣民主宣戰。

黃國昌說，賴政府選擇走上對抗道路，人民就必須準備長期抗戰，民眾黨將凝聚民意守護民主憲政，絕對不讓賴政府踐踏台灣民主精神，政策會選在12月21日舉辦憲政論壇，邀請考試院前委員黃錦堂、台大政治系教授陳淳文直球對決，守住台灣不應該後退的民主與法治。

有關新竹市長高虹安涉貪案二審逆轉，黃國昌則在會中表示，過去民進黨及其側翼的指控，證實為黨同伐異的政治追殺，民眾黨呼籲內政部勿再拖延、立即讓高虹安復職，「司法不能再被當作政治工具，行政機關也不能用程序拖延，繼續對人民選出的公職進行政治消耗。」

黃國昌說明，民眾黨在選舉規劃按照既定程序與步調前進，每一位參選人、擬參選人都會努力成為最好的人選，同時也與國民黨智庫持續對接，兩黨將共同擘畫2026年共同政見，儘管在部分議題意見不盡相同，但是不影響雙方制衡民進黨蠻橫執政、守護憲政秩序的共同目標。

黃國昌也說，未來從政策到法案，藍白會有更多實質溝通與合作，在野合作的誠意與善意從未改變，「共推最強團隊贏得選舉」的方向與目標只會越來越堅定，面對賴總統與卓榮泰走向獨裁，只能透過人民的選票給予教訓，「以民主程序對抗毀憲亂政，長期備戰守住民主底線。」

