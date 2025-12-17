【即時短評】 突破「不副署」鬧劇 藍白應訴諸「更大的民主」

快訊

聯合報／ 記者／曹鈞皓
面對民進黨創造的「閣揆不副署」憲政巧門、甚至是憲政死結，居於國會多數的在野黨該怎麼辦？圖為民眾黨主席黃國昌（中）日前率領黨籍立委，表達對閣揆不副署財劃法修正案的不滿。（記者曾原信／攝影）
為反制藍白聯手修正通過的財劃法，在覆議案被立法院以多數否決後，執政黨竟再鑽憲法「巧門」，引用憲法第卅七條「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」之規定，以行政院長「不副署」總統公布的法律為大絕招，使經立法院三讀通過的財劃法無法施行，形同凍結了國會的立法職權。

這個充分利用憲法文字「未置可否」漏洞而創造的惡例，繞開了憲法關於行政、立法二權的權責規制，更把權力分立制衡的憲政設計打上死結；此例一開，只要通過的任何法律不符執政黨和行政權意志，只需來個「不副署」就可推翻，什麼覆議、聲請釋憲等一干既複雜冗長、又令執政黨難耐的憲政程序，全都可以丟進垃圾桶了。

面對執政黨創造的憲政巧門、甚至是憲政死結，居於國會多數的在野黨該怎麼辦？憲法學者絞盡腦汁，幾乎窮盡了一切對中華民國憲法的理解，仍難以找到打開死結的辦法。

按卓揆的「建議」倒閣？「倒閣」正式的名稱是「不信任案」，是國會針對內閣施政不孚民意的制衡，不是針對「不副署」這個巧門；閣揆副署權的設計宗旨是為了制衡總統、不是國會，把倒閣用於對付「不副署」，是牛頭不對馬嘴。況且就算倒閣成功，總統不但可解散立法院，憲法增修條文「也沒說」不能再度任命被倒閣的閣揆續任，反而正中了執政黨意圖重新全面改選國會的意圖，當然此路不通。

既然是個投機鑽營萃取出來的「巧門」，大白話就是「不正常的漏洞」，以正常的憲法知識、法制程序、憲政慣例對付，當然破解不了。「非常」的巧門，就要用非常手段把它封住，那麼藍白現在應該做什麼？

賴總統上任以來，面對國會在野黨多數，曾揚言民主的紛爭要用「更大的民主」來解決，是為日後「大罷免」之濫觴。如今在野多數面對憲政問題，倒是應向賴總統學習，以「更大的民主」來解決紛爭，訴諸「創制、複決」的直接民主來決定，利用「公投綁大選」對決執政黨。

公投法第廿三條於十一月廿一日修正通過後，已經總統公告、閣副署揆而生效；規定「主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」。藍白豈有不充分利用之理？應即依公投法規定，對執政黨拒不執行的法律及有違國計民生福祉的政策，發動「法律之複決」、「立法原則之創制」、「重大政策之創制或複決」，併同二○二六選舉一起投票；在明年投票日前，就是在野黨應大力發動論戰、對民眾展開宣傳戰、對決執政黨的作戰期間。

如此，不但可將立法爭議、「不副署」的憲政巧門，交給直接民主程序裁決，更可增添柴火、炒熱二○二六選舉選情，甚至一路將戰線延長到二八總統大選，直球對決負隅頑抗的「雙少數」執政。藍白陣營身為多數民意，只要敢於鬥爭，不愁沒有戰場。

