民進黨：國民黨強推「貪汙五法」 傷害民主法治

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨立委提出的「貪汙五法」爭議修法快速推進，即便引發社會質疑與抗議，仍堅持不撤回，這些貪婪醜陋的動作，令人清楚感受到熟悉的國民黨回來了。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢今天表示，在藍白主導的立法院中，多項攸關全民權益的重要法案，包括總預算、國防特別預算等法案，屢次無法順利審查；反觀國民黨立委提出的「貪汙五法」爭議修法卻快速推進，即便引發社會質疑與抗議，仍堅持不撤回，這些貪婪醜陋的動作，令人清楚感受到熟悉的國民黨回來了。

吳崢指出，近期國民黨立委提出多項修法，外界統稱為「貪汙五法」，內容涉及廉政制度與選舉公平，影響深遠。首先，國民黨立委陳玉珍提案修正「立法院組織法」，企圖護航涉貪同黨立委顏寬恒，將原本應專款專用的公費助理經費，變成立委可支配款項，甚至無須檢據核銷，嚴重侵害助理權益；其次，另案修正「地方民意代表費用支給條例」，同樣放寬地方民代助理費使用規範，讓助理費可被任意挪用，公帑透明與監督機制蕩然無存。

吳崢說，第三，陳玉珍再提案修正「公職人員選舉罷免法」，放寬社會已有高度共識的排黑條款，讓判刑確定、仍在緩刑期間的犯人也能參選公職，衝擊公平選舉的價值基礎；第四，立委林思銘提案修正「總統副總統選舉罷免法」，主張尚未正式登記為候選人前，連署階段的賄選行為不需處罰，形同替買賣連署書行為開後門。最後，藍委游顥提案修正「不當黨產條例」，企圖替法院認定的國民黨附隨組織「救國團」解套，讓不義黨產不必歸還國家，形同國庫通黨庫。

吳崢表示，在全民厭惡貪汙、期待廉政的此刻，國民黨立委卻無視社會觀感，強行表決將爭議法案一一送交委員會審查，行徑令人遺憾，呼籲提出「貪汙五法」的陳玉珍、林思銘、游顥，以及幕後主導的傅崐萁與相關連署立委，應立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐、侵害勞動權益的法案，讓國會運作回到社會期待。

國民黨 吳崢

