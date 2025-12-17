【重磅快評】韓國瑜沒出息？ 賴清德應該先臉紅吧！　　　

行政院長卓榮泰不副署財劃法，昨天再就停砍公教年金法案表示不提覆議。既然連覆議都不提，後續就是不副署、不執行；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，憲法法庭癱瘓，閣揆不副署是替國家踩煞車，還說賴清德總統動用院際調解權，立法院長韓國瑜沒出席就是沒出息。但須釐清的是，任由憲法法庭癱瘓的人是賴清德，卻要由卓榮泰踩煞車，還用茶敘偷渡院際調解，到底是誰沒出息？

總統府與行政院反制立法院通過的財劃法修正案，採取「不副署、不公布」，引爆違憲爭議。賴總統昨天又定調公教年金不該倉促修法走回頭路；日前完成三讀的停砍公教年金法案是否比照「不副署」？卓揆昨未正面回應，僅稱不會提覆議，更嗆藍白「上街也改變不了違憲事實」。

看來賴卓團隊已從「三不」－不副署、不公布、不執行，再加上不覆議，成了「四不」團隊。藍委翁曉玲講得還真是有道理，既然執政團隊什麼都不做，閣揆不副署、總統不公布法律，「基本上就是瀆職」，若不做事就刪減薪水，認同此觀點者，恐怕不在少數。

其實要說賴清德、卓榮泰都沒做事，也不盡公平。卓榮泰「不副署、不執行、不覆議」，即使稱不上尸位素餐，但確實沒做什麼實事，讓國家陷入空轉，不就是卓榮泰沒來由的亂踩煞車？

賴清德不公布立院通過的法案，基本上是處於被動，因為他任命的閣揆不副署，他自然無法公布。但他還是有模有樣辦了「國政茶敘」。只是，綠營把這場茶敘提升為院際調解，那就是灌水了。鍾佳濱拿這個來罵韓國瑜沒出息，臉紅的人應該是賴清德。

賴清德本來是有院際調解權，今年2月也曾邀集五院院長院際協商，當時韓國瑜有出席。但這次賴清德先與綠委作成對立院三讀法案「不副署、不執行都合憲」的決議再邀相關的三院院長「茶敘」，要把茶敘和院際調解劃上等號，不僅是偷渡，還有摸頭、背書的意味，韓以維持中立與尊重黨團授權為由缺席，是那裡不對？難道民進黨團有授權韓表達對財劃法、年金法案的立場嗎？

鍾佳濱稱憲法法庭癱瘓，閣揆不副署是替國家踩煞車，但卻漏提賴清德應該要做的事－提名補足適格的大法官人選，但直到昨天還在說會適時公布名單，賴清德早已怠忽職守，還要卓榮泰越俎代庖亂踩煞車，難道拿全薪不臉紅？

最諷刺的是，卓榮泰不副署財劃法，賴清德竟發表談話力挺，但他的另一左右手總統府秘書長潘孟安去年底赴立院答詢時強調，總統作為憲法守護神，不會不公布法律，行政院也不會不副署，「不然會打臉總統」。言猶在耳，賴清德被左右手打臉，還去挺不副署三讀法案的閣揆，不臉紅嗎？

鍾佳濱還抬出王金平，指王在國民黨執政時期有公道伯稱號，這樣的肯定不只是賴總統，相信包括在野人士也是很稱許，所以期待韓院長跟王院長多學幾招。但鍾沒說的是，王金平在擔任立法院長期間曾多次婉拒總統發起的院際協調。

其中最著名的兩次紀錄分別發生在陳水扁與馬英九執政時期，一次是核四停建案，王以「行政、立法兩院應各本所司行使職權」為由婉拒。另一次太陽花學運，王以此事屬立法院內部事務及維護國會尊嚴拒院際協調。，

王金平昨天受訪更稱，府院把矛頭對準韓國瑜，但這次政治僵局不是韓一個人能解決，韓不能代表立法院針對政策和執政黨協商、討論、妥協，要經過立法院議決才能對外發表意見。王金平換個方式肯定韓缺席茶敘的正當性，要說韓國瑜沒學到王金平幾招，那是騙人；而賴清德被公道伯委婉打臉，還是不臉紅？