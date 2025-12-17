賴總統挺政院不副署 法律學者：走投無路下的手段…

行政院長卓榮泰依據《憲法》第37條所賦予的權力，不予副署「財政收支劃分法」，賴清德總統日前表達支持。高雄科大科法所教授羅承宗認為，立法院強行通過爭議法案、癱瘓憲法法庭、杯葛大法官提名人選，行政院的不副署，是山窮水盡、走投無路下的手段。

羅承宗表示，賴總統的談話，凸顯此次問題並非只有財劃法單一問題，而是從去年以來所有問題的加總，一方面，立法院恣意立法，一連串法案已經侵犯行政權，如軍警加薪、立委助理費除罪化、黨產條例排除救國團、反年改修法等，以及立法院癱瘓憲法法庭，讓大法官無法運作。

羅承宗提到，另一方面，點出問題之餘，賴總統也在談話中釋出善意。賴總統談話重申願意到立法院做國情報告，同時希望立法院可以冷靜下來，「撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案」，向朝野遞出橄欖枝。

羅承宗指出，閣揆不副署，其一，面對行政院已經窮盡一切救濟程序，如提起覆議遭立法院否決、提出大法官人選被立法院嚴格無情杯葛，在山窮水盡、走投無路狀況下，只剩下不副署的選擇。

其二，代表立法院制定出來的法案，行政權一概不想再幫立法院背書，這對於立法院是很大的侮辱。其三，透過「副署權」，也作為行政、立法好好坐下來談的一個契機，此時應該要好好坐下來，心平氣和地看國家下一步要怎麼走。