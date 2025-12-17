財長：明年統籌款8840億元撥地方 不受總預算審查影響

快訊

中央社／ 台北17日電
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時表示，明年度中央政府統籌分配稅款將按照財劃法規定的比例，劃歸地方政府的稅課收入，即使立法院不審查115年度中央政府總預算案，這筆錢還是會撥入到地方政府的稅課收入，明年度統籌分配款為8840億元。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整，隨後再於11月21日聯手三讀通過新版財劃法，解決去年底版本離島計算公式的爭議。行政院除提出院版財劃法版本送立法院審議，也認為11月14日的三讀版本窒礙難行，在覆議未果後，15日確定不副署，因此11月14日三讀財劃法版本無法生效。另11月21日三讀的財劃法版本，12月3日已經賴總統公告、生效，也獲行政院長副署。

立法院財政委員會上午審查攸關調降啤酒關鍵原物料麥芽及啤酒花關稅的海關進口稅則部分稅則修正草案，邀請莊翠雲列席報告，並備質詢。

民進黨立委吳秉叡詢問，行政院不副署立法院11月14日三讀通過的財劃法修法版本，依憲法規定該法未生效，估計明年統籌分配稅款可以分給地方政府多少金額。

莊翠雲指出，明年統籌分配稅款預估達8840億元，財政部在編列中央政府稅課收入時會把統籌分配稅款切出去，並按照財政法規定的比例，劃歸地方政府的稅課收入中，因此即使立法院不審查115年度中央政府總預算，這筆錢還是會撥入到地方政府的稅課收入。

吳秉叡進一步詢問，財劃法修法後，營業稅會有多少比例分給地方。莊翠雲回應，修法前營業稅40%撥給地方政府，修法後營業稅扣除稽徵成本、統一發票獎金外，將全數撥給地方政府。

莊翠雲表示，今年度中央政府營業稅編列的歲入3830億元，根據新版財劃法，115年度中央政府營業稅編列的歲入只有296億元，而明年度地方政府會比今年增加3534億元，估計明年度中央政府稅收為2兆4807億元，減少3038億元，目前明年度總預算也是按照這項金額編列。

財劃法 立法院 莊翠雲

