與藍醞釀上街抗議卓榮泰不副署 黃國昌：要有長期抗戰的準備

針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，民眾黨主席黃國昌今天表示，接下來要有長期抗戰的準備，因為一旦走上這條路，賴清德總統不會回頭。至於是否會發動上街運動，藍白兩黨也已經開會討論，這件事情必須謀定而後動，「該上街的時候，黃國昌一定站在第一個。」

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對府院高層拍板「不副署、不公布」財政收支劃分法，他提及立法院去年三讀修正憲法訴訟法，總統府秘書長潘孟安聲稱「行政院長應該附署，要不然會打臉總統」，當時有許多人苦口婆心提出勸告，沒想到事隔一年卻決定執意為之。

黃國昌說明，財政收支劃分法攸關中央與地方政府的財源，立法院並非通過立委加薪或提升福利的法案，民進黨過去宣稱該法有嚴重的制度問題，包括前台北縣長蘇貞昌、台南市前市長賴清德皆是如此，結果掌權以後全部變成廢紙一張，賴清德跟卓榮泰正在向台灣民主宣戰，「國會三讀通過的法律，要不要執行我說了算。」

黃國昌質疑，台灣過去總是自豪「華人民主的驕傲」，未來賴總統接見外賓還要如何抬頭挺胸，立法院通過的法律可以選擇性公布，「哪一個國家的憲法，給總統這樣的權利？現在竟然發生在中華民國，一個號稱民主的台灣，而且是以『民主進步』為名的政黨所主政的政府。」

主席人王淺秋詢問，是否發動上街抗議，黃國昌表示，接下來要有長期抗戰的準備，下一步也必須謀定而後動，因為一旦踏上這條路，賴總統就不會再回頭，從過去拒絕進入台南市議會備詢，監察院對其提出彈劾也不痛不癢，賴總統已經徹底被寵壞，未來將會一直硬幹下去。

黃國昌透露，自己昨天有參與一場會議，主要就是討論可以用的手段，為了這個國家與大家共同生長的這塊土地，「我絕對不會同意，讓下一代過在一個一切總統說了算的獨裁國家」，因此面對民進黨政府的全面獨裁，接下來要全面捍衛台灣的民主憲政。

面對王淺秋追問，該場會議是否有國民黨代表，黃國昌則坦言「有國民黨」，但是他只是想要讓大家知道，從民進黨決定這樣做的時候，在野黨的腦袋沒有停止思考，「該上街頭的時候，我黃國昌一定站在第一個。」

不過，黃國昌也說，根據自己參與公民運動的習慣，「如果不知道怎麼結束，我就不會開始」，因為必須確保所有能都能安全回家，而且一定要清楚界定手段跟目標，否則只會讓大家疲於奔命、越來越累，外界很多建議跟聲音他都有聽到，現在必須用智慧戰勝邪惡政權，「現在我們要謀動而後動，該有的討論跟溝通都在進行當中。」