賴清德、卓榮泰嗆對藍白「忍無可忍」 蔣萬安酸：民眾常用這4字抱怨民進黨
行政院宣布財政收支劃分法修正案不副署、不公布，衝擊地方政府。賴清德總統與行政院長卓榮泰更痛批藍白立法濫權、獨裁等，朝野關係警緊張。台北市長蔣萬安今受訪表示，財劃法不僅衝及財政，就連北士科相關建設也會受影響，耽誤國際對台灣AI產業發展，「民眾已對民進黨政府忍無可忍。」
蔣萬安說，行政院不副署這件事不僅影響財政規畫，接下來整體包含市政推動，不管捷運、校舍改建、市場改建等，甚至包含銜接北士科輕軌以及捷運十字路廊，不只是耽誤台北市政推動，也影響國際對台灣AI產業發展。
媒體詢問面對賴總統痛批藍白在野獨裁、卓榮泰更表示忍無可忍，蔣萬安表示，「忍無可忍這4個字常聽到民眾對民進黨政府說過，在野獨裁這4個字，我反而古今中外沒有聽過。」
