管中閔諷「回到北洋時代」 李艷秋：清德宗做1事滿清亡應有啟示作用

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人李艷秋表示，不副署立院通過的法案，只是大罷免的延續。本報資料照片

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，賴清德總統表態力挺，台大前校長管中閔昨天下午在臉書感嘆「一覺醒來，回到民國初年北洋時代」。資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，總統府和立法院之間的大鬥法，公婆各說自己的理；一朝回到北洋時，再看竟是滿清年。

李艷秋表示，立院通過的法律，行政院覆議失敗後又不副署，反正就是不接受、不執行，代表的是以後立院不論通過什麼法，行政院都可以不幹，「也就是說立院多數席次所代表的民意，對民進黨政府來說是個屁」。

她說，民進黨現在全員出動，高喊在野不高興可以提出倒閣，解散國會重選立委，還挑釁說只要重選過2/3，就可以罷免總統。網路上也開始帶風向，藍白陣營不要孬種，要有信心，拿到過2/3選票。儼然又看到「來來來！怎麼樣怎麼樣」的翻版。其實有點頭腦的人都知道，民進黨這生意穩賺不賠，如果在野黨上當，必須再次啟動選舉，政治動員沒完沒了，亂局都是在野挑起，民進黨有了充足的相罵本；如果重選後藍白維持過半多數，立院生態並未改變，一年後又可以搞大罷免了。

不副署立院通過的法案，「只是大罷免的延續」，李艷秋表示，這一年多來，賴清德總統無時無刻不想著要顛覆立院的少數劣勢，大罷免大挫敗，並沒有讓賴總統明瞭民意的歸向，繼續用不副署法案進行第二波政治大亂鬥，目的在刺激在野倒閣解散重選。

李艷秋表示，管中閔的「一覺醒來，回到民國初年北洋時代」，律師葉慶元也提出在117年前頒布的大清憲法，就有「律法未奉昭命批准，不能見諸施行」，巧合的是，當時的光緒皇帝，亦稱清德宗。「雖然賴總統不屑讀中國歷史，但袁世凱改制稱帝83天下台，以及清德宗頒布欽定憲法大綱3年後，滿清就亡了這兩段史實，還是應該有點啟示作用吧？」

