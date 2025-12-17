李來希：停砍公教年金不提覆議 總統無不公布施行空間

行政院將不對立法院通過的停砍公教年金修法提覆議，退團憂心政院是否會比照財劃法不副署。全國公務人員協會前理事長李來希說，除非提出覆議讓立法院重新議決，否則總統沒有不公布施行的空間，行政院長副署與否不影響人民的法定權益，行政部門拒不執行法律是執法的怠惰，與不法直接侵害人民權益。

李來希說，公教退撫停止逐年遞減修正案事涉上百萬退休與在職公教切身權利關係，法案一旦通過，利害關係人就已取得法定權利，不得任意減損，除非提出覆議讓立法機關重新議決，否則總統沒有不公布施行的空間。

李來希說，行政院長副署與否不影響人民的法定權益，行政部門拒不執行法律是執法的怠惰，與不法直接侵害人民權益的議題，人民當然可就法定權利進行爭議行為，立法與監察機關也應及時究責，不容置疑。此與行政院長拒不副署「財劃法」所侵害的法益明顯不同，其理至明。

李來希說，公教退撫停止遞減修正案總統要不要公布，事涉總統對法案「口袋否決權」問題，Pocket Veto是美國的法制，美國總統可透過沒收法案的程序讓國會立法生效，但仍有救濟機制，國會還是可以翻盤。台灣完全沒有這樣的法制基礎、也沒有先例。

至於行政院長拒絕副署，李來希認為，只是執行者的政治意圖與表態而已，對公教利害關係人的權益毫無影響，頂多只是爭訟拖延時日而已，這幾天夥伴們擔心溢於言表，好多人公開或私下溝通，要他表態，對於這樣一個無法無天的執政黨除了無奈與嘆息之外，他們只能奮戰到底，不信公理喚不回。

李來希說，深綠的學者也已提出警訊，是憲政體制重大危機，回到年金議題，民進黨前閣員陳英鈴終於說了實話，「你可以說砍年金合憲，但不能說停砍年金就是違憲」，誠哉斯言，年金砍與不砍是政策立法問題，陳英鈐的話算是婉轉算是輕了，不過已經點到核心價值了。

李來希說，行政部門主管一而再再而三的假造數據，移花接木，刻意誇大退撫停砍的財務負擔，硬是把前年推動個人帳戶儲金制所導致的3370億缺口，全數算在這次停止遞減的修法上，任意加減誤導社會視聽，就算是減除這個缺口後的金額3600億也是誇張擴大後的數據，把未來50年的負擔說成10年或20年，數據一變再變 ，請問該相信誰？毫無誠信的政權，蛇鼠一窩，真是讓人齒冷，作為民主社會的主人應該容忍嗎？