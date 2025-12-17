駁總統「在野獨裁說」 學者：行政權才會獨裁

賴清德總統前天自錄影片，指國會正濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。學者表示，賴總統說法並不成立，獨裁主要是行政權；若行政機關可自行不執行其認為違憲的法律，等於行政權可以宰制立法權。

賴總統以「在野獨裁」形容立法院的國會多數。文化大學國發所兼任教授曲兆祥說，此為政治語言，無學理意義，美國聯邦政府今年有四十多天無經費運作，美國也是在野獨裁國家嗎？民主國家中，誰掌握國會的多數，誰就是這個國家主要的政治力量。以我國而言，我國是半總統制國家，若說獨裁，主要是行政權；我國不是內閣制國家，不可能有國會獨裁或國會裡的多數黨獨裁。

中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均說，獨裁是指沒有任何法制的拘束跟制衡，可自行行使權力而不受規範，「在野獨裁」不可能成立，在野黨只掌握國會，並無控制行政部門，立法院三讀通過法案後，仍要有行政權、行政機關配合並依法行政。紀和均表示，賴總統所說的在野獨裁，只是政治口號。

紀和均指出，目前最大問題是，若行政機關可逕行不執行其認為違憲的法律，等同行政權可以宰制立法權；雖有人質疑沒有實質討論並尊重少數意見，但從大法官釋字第三四二號解釋來看，立法程序要達到明顯重大瑕疵而無效的機率不大。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，少見執政黨指責在野陣營「獨裁」，在野監督執政是民主政治的常態，縱有過度監督或淪為意氣之爭，也不致於產生在野「獨裁」的情況；立法權頂多與行政權相抗衡，因此「在野獨裁」這句話政治意味大於實質意義。