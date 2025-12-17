停砍年金案 藍喊精準打擊「反制賴皮巨嬰」

行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，朝野再陷憲政僵局。國民黨主席鄭麗文昨天表示，賴清德總統正帶領民進黨一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」；當國家最高救濟機制被架空，當一切都變成賴清德說了算，「我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？人民投下的那一票，還剩下什麼意義？」

鄭麗文指出，三讀通過的法律就是有效，行政院卻逕自停止執行、違法不編預算，自行創設違憲審查權、大法官的暫時處分權，將法治視為兒戲；卓揆宣布不副署三讀法案，將用以制衡總統的副署，濫用為「一票否決權」來對付立法院；賴、卓全憑自身喜好決定是否遵循法律，徹底破壞法安定性與權力分立原則。

鄭麗文質疑，總統遲未提出適宜的大法官名單，導致大法官人數不足、憲法法庭功能停擺，然後再單方面惡意解讀憲法，將不想遵守的法律一律定義違憲；不到五十人的民進黨便當會，竟用來討論如何讓三讀法律失效，以黨內會議取代國會決議，實質上就是總統以行政權否決立法權。

她強調，中華民國是亞洲第一個民主共和國，憲政是每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。

新竹縣長楊文昨說「深表遺憾」，不副署將造成新竹縣明年財源缺口逾五十六億元，期盼中央、行政院跟立法院應該盡速溝通協調，「以天下蒼生為念」。新北市長侯友宜表示，國家只有一個，希望大家面對財劃法及相關的政治紛爭多多溝通，不然受苦的還是人民。

外界認為在野黨應有反制動作。國民黨發言人牛煦庭表示，社會大眾已經見證「賴皮巨嬰」的鬧劇，眼下應謀定而後動，精準打擊；無論行政院副署與否，立法院會照常工作，愈認真推動法案，愈凸顯民進黨政府的荒唐。

據了解，國民黨高層收到各式建議，包括主戰派認為必須號召人民走上街頭，或在立法院對總統提出彈劾案；但也有人認為，應先凝聚黨內共識，並與民眾黨討論後行動。

牛煦庭說，「青鳥」一直帶風向，指「國民黨不敢倒閣」，但明眼人都知道，倒閣就是「免洗的行政院長，換真刀真槍的國會」，對民進黨而言是無本生意；賴清德總統想越過民意，糟蹋憲法、糟蹋國會，「我們還客氣什麼？」但什麼方法打擊效果最好，黨內會再討論。據了解，鄭麗文近日將邀請不分區立委便當會，就相關議題及政策攻防交換意見。