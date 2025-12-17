聽新聞
冷眼集／停砍年金案 賴政府自闢捷徑 直衝懸崖？

聯合報／ 本報記者屈彥辰林河名

行政院卓榮泰「不副署」財劃法修正案，引發憲政爭議，賴清德總統更指控立法院「濫權立法」、「在野獨裁」。這連串動作，不僅扼殺了朝野和解僅存的微小空間，也等同向社會宣告：賴卓體制選擇捨棄憲法既有機制，改走一條自創的政治捷徑。問題是，這條捷徑究竟通往穩定，還是更劇烈的對撞？

依憲政程序，立法院三讀通過的法案，行政院若有不同意見，可提出覆議；覆議遭否決後，依法應即接受國會最終決定。如今行政院卻在覆議失敗後「不副署」，總統再以政治語言加以包裝合理化，形同在制度之外另闢戰場。這不只是對單一法案的態度問題，而是開了我國憲政史上一個危險的先例：只要行政部門不喜歡，就可以不讓法律生效，拒絕執行國會通過的法律。

值得警惕的是，這種操作不會止於財劃法。上周立法院才三讀通過的停砍公教年金法案，除了已被貼上「違憲」、「濫權」標籤，從卓榮泰閃爍的態度來看，在野立委已預判將再遭「不副署」對付。這些例子一開，後續沒完沒了。一旦行政權可以選擇性執法，立法權勢必被系統性削弱，國會將淪為形式。

我國憲法本有朝野對抗的救濟制度，憲法第四十四條總統得就院際爭執召集各院院長會商解決，也是一途。只可惜，賴總統將憲法賦予的權力，操作成高度政治化的舞台，反而得不到會商的效果。

至於綠營齊呼讓憲法法庭恢復運作，鑰匙其實在賴總統手上。只要提出適當的大法官人選，讓在野黨砍不下去，問題自然迎刃而解。

只怕，總統不再扮演憲政守護者，而是成為衝突的一方；行政院也不願承擔政治責任，還選擇憲政制度之外的方式反制國會，這樣的治理模式，只會讓院際、朝野互信崩解，讓每一次修法，都成為新的戰場。不循憲法正途，改走自創捷徑，更可能直奔懸崖。

