停砍公教年金 卓稱不覆議 避談副署

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁屈彥辰劉懿萱李柏澔／台北報導
賴清德總統（前左二）、行政院長卓榮泰（前右二）晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（前左二）、行政院長卓榮泰（前右二）晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰宣布不副署再修版財劃法，引發憲政爭議。賴總統昨定調公教年金不該倉促修法走回頭路，各界關注，日前完成三讀的停砍公教年金法案是否比照「不副署」？卓揆昨未正面回應，僅稱不會提出覆議，更嗆藍白「上街也改變不了違憲事實」。他說，只要破壞財政紀律、憲政秩序及主權安全的法案，行政院沒有執行的義務。

對於是否不副署停砍公教年金案，政院方面表示，目前相關修法條文尚未送抵政院，屆時會再說明。

但在野黨已有最壞打算。國民黨立委林沛祥表示，他預判卓榮泰會不副署，政院隨心所欲決定執行什麼法，法治變人治，開史上最壞先例，「賴總統對軍公教特別刻薄」。民眾黨立委林國成也批，賴政府只會搞政治。

行政院動用「副署權」封殺立法院三讀修正的財劃法，傳出停砍公教年金案也將比照。賴清德總統昨出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」表示，公教年金制度不應該因倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

卓榮泰昨出席「二○二五國家農業科學獎」頒獎典禮致詞則強調，自己是在守護國家憲法，否則國家就會失去主權和安全的屏障和保護。

卓榮泰昨在自由時報專訪中表示，上次提出財劃法覆議，理由是公式錯誤，結果被立法院否決；這次針對再修版財劃法提覆議，是要提醒立法院有所節制，至少讓政院去國會說明，沒想到在野黨變本加厲，所以不能相信人類有高尚心智。按照財劃法的例子，他決定對年改法案不予覆議。

卓榮泰指出，年金改革重要的是，有無符合財政紀律、憲政秩序及世代正義，立法院把公教人員所得替代率調降停止，將嚴重排擠年輕一輩的公教人員，也會影響其他類別的保險對象；修法後，政府要撥補、多支出七千億元，等於全民要負擔三萬元。

卓榮泰表示，釋憲已宣告年改合憲，合憲就是繼續往前走，不該破壞憲法、破壞現狀，何況已經執行那麼多年；考量國家財政基礎及憲政秩序，希望在野黨冷卻下來，「上街也改變不了違憲事實」。

他還不滿提到，去年修正原住民保留地禁伐補償條例時，行政院已退讓，但追加預算的法案一直來，屢屢破壞憲法及預算法規定，「我們已經忍無可忍」；希望立法院能提出福國利民法案，行政院該副署生效的就會執行，但破壞財政紀律、憲政秩序、對主權安全造成重大威脅的法案，沒有執行的義務。

針對賴總統說年改不走回頭路，林沛祥表示，「這就是個講話不算話的老闆」，公教人員當初簽的合約是希望能夠有較安穩的退休生活，卻連該給公教的尊嚴都不給；若說因物價或怕世代對立、世代剝奪，「砍的也夠多了，賴總統對軍公教特別刻薄」。

賴清德 卓榮泰 覆議案 副署 軍公教

延伸閱讀

影／賴總統出席社會福利總盟聯合感恩餐會 以「影片」再批立法院

民團憂財劃法傷弱勢 賴總統支持卓榮泰不副署

卓榮泰不副署財劃法 今強調「守護國家主權與安全」

政院不副署財劃法 藍：不會退卻將繼續推民生法案

相關新聞

賴總統再喊公教年金不走回頭路 卓榮泰表態政院不覆議

行政院長卓榮泰宣布不副署再修正版財劃法，由於民進黨多次宣示年改不走回頭路，傳停砍公教年金法案不排除比照辦理。卓揆昨面對媒...

「已經忍無可忍」批在野違法追加預算法案一直來 卓榮泰：無執行義務

行政院長卓榮泰宣布不副署再修版財劃法，創憲政首例。卓揆今日接受自由時報專訪表示，去年禁伐條例時，行政院已退讓，但追加預算...

化解朝野僵局 綠促恢復憲法法庭

行政院不副署財劃法，行政院長卓榮泰日前指出，立法院若有意見可依憲法提出倒閣，藍白揚言號召群眾上街。民進黨立院黨團幹事長鍾...

停砍年金案 藍喊精準打擊「反制賴皮巨嬰」

行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，朝野再陷憲政僵局。國民黨主席鄭麗文昨天表示，賴清德總統正帶領民進黨一件件拆解我國憲政秩...

冷眼集／停砍年金案 賴政府自闢捷徑 直衝懸崖？

行政院長卓榮泰「不副署」財劃法修正案，引發憲政爭議，賴清德總統更指控立法院「濫權立法」、「在野獨裁」。這連串動作，不僅扼...

王金平：化解憲政危機要有耐心

賴清德總統十五日以「總統用牋」，函文給立法院長韓國瑜，指行政院長卓榮泰不副署立院通過的財劃法。韓國瑜昨天參加立法院前院長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。