財劃法再修正版將舉債5,638億元 賴總統：違反《公共債務法》上限

賴總統致詞表示，非常高興參加記帳士公會全聯會的會員大會，他代表政府向所有先進、代表表達誠摯感謝，大家長期協助企業、服務納稅義務人，也是政府推動稅制改革、精進稅政的重要夥伴。

賴總統提到，面對國際政經局勢的快速變化，稅制與稅政必須與時俱進。全球供應鏈重組、數位經濟與跨境交易的興起，使納稅事務更加專業化和複雜化。

他說，尤其中小企業更需要專業人士的協助，去年記帳士接受企業的委託，不論是辦理所得稅結算申報或是營業稅申報，案件數都比以往成長，顯示大家的專業深受社會高度肯定。

賴總統指出，記帳士除了協助企業申報與導入新制度，在防制洗錢與打擊資恐方面同樣扮演關鍵角色。也感謝全聯會的鼎力協助，推動洗錢防制及打擊資恐業務，讓台灣在亞太洗錢防制組織（APG）的追蹤報告中得以維持良好的成績，大幅提升國際社會對台灣金融秩序與法制環境的信賴。

賴總統表示，未來政府會秉持「公平課稅、合理負擔」的方向精進稅制，降低民眾與企業的遵從成本，同時推動稅務數位化與服務創新，讓線上申報、即時查詢、智慧輔助等工具更友善，也更符合記帳士與企業的需求。

賴總統說，記帳士的專業支撐著企業的穩健經營，而企業的穩健經營又形塑了國家整體經濟的韌性與實力。大家的專業與責任感不僅守護企業的財務健康，也守護了國家的財政秩序與社會的長遠發展，再次表達最深的感謝。

賴總統提到，在野黨上個月強行通過的財劃法版本一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5,638億元，未來年年都將如此，這不僅違反《公共債務法》的上限規定，更削弱中央財政、破壞財政永續，也會排擠政府推動重要民生政策，相信以記帳士的專業，也不會樂於看到這樣的情況。

他重申，支持行政院長卓榮泰不予副署的決定，期盼各方共同努力，透過合憲、合法的途徑，讓地方能夠建設發展，又能保有中央穩健的財政，讓國家可以持續進步。

賴總統強調，中央政府總預算案的每一分資源都攸關民眾的生活和照顧，就像TPASS是政府為了減輕民眾交通負擔的政策，原先實施期限將到今年底為止，而行政院已經核定新計畫，並編列在明年度中央政府總預算，如果中央政府總預算未能通過，新的TPASS服務就可能中斷。

他期盼立法院能儘速審議總預算案，讓TPASS及各項福國利民的政策可以順利推動。為了打造更進步的台灣，期待未來與大家一起繼續努力。

另外，賴總統於晚間出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」。

會中他重申，針對卓榮泰依據憲法第37條所賦予的權力，不予副署《財政收支劃分法》，支持卓的決定，並邀請與會貴賓一起觀看昨日國政茶敘後發表談話之影片，說明政府對憲法忠誠、維護國家及全民福祉的決心，盼所有國人一起堅守憲政秩序與財政紀律的防線，共同為國家的發展努力。