政院：立院阻斷溝通可能 停砍公教年金修法不提覆議

立法院會12日三讀停砍公教人員年金，外界關注行政院長卓榮泰是否不副署。行政院發言人李慧芝說，此修法加速退撫基金破產年限，立法院持續忽視政院提醒，且最近一次立法院不讓政院說明財劃法覆議案，阻斷溝通可能性，因此卓榮泰已表示不會對停砍公教年金這兩個法案再提覆議。

卓榮泰昨天不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效；外界關注政院對停砍公教年金修法，是否會比照以不副署方式辦理。

李慧芝今天透過文字指出，立法院12日三讀修正通過的公務人員退休資遣撫卹法及公立學校教職員退休資遣撫卹條例，加速公教人員退撫基金破產年限，不僅會讓現職的公教人員領不到退休給付，恐怕還要全民來負擔撥補責任。

李慧芝說，由於立院持續忽視政院的提醒，且最近一次政院為了維護憲政體制與財政紀律，在11月27日針對再修惡版財劃法提出覆議後，立法院也不讓政院有說明的機會，阻斷溝通可能性，因此卓榮泰已表示不會對這兩個法案再提出覆議。

李慧芝說，政院將持續檢視農民及勞工等不同族群的退休生活保障，並依照過去司法院大法官針對2018年年改案所做出的782、783號解釋，來維持退撫制度的公平性與穩定性。

李慧芝強調，過去一年多來，行政院一再強調法案、議案或預算案都必須考量財政紀律以及憲政秩序，而對於年金制度，政院更加重視世代正義與衡平性，不只要讓「世世代代領得到，長長久久領到老」，也要維持退撫制度並確保退撫基金財務永續，這也是政府在2018年啟動年金改革的重要目標。

李慧芝說，司法院大法官第782、783號解釋也認為政府推動的年金改革並沒有違憲，政院也會依照憲法解釋，持續朝世代正義目標努力。