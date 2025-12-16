快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

影／賴總統出席社會福利總盟聯合感恩餐會 以「影片」再批立法院

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左二）晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左二）晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」。記者曾學仁／攝影

賴清德總統、行政院卓榮泰晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，賴清德總統以播放影片代替致詞。

第八屆台灣社會福利總盟主辦聯合感恩餐會，晚上在大直典華盛大舉辦，賴清德總統和行政院長卓榮泰、衛福部石崇良、勞動部長洪申翰等出席餐會。

今年總監陳節如理事長致詞，感謝賴總統努力推動健康台灣，推出各項韌性台灣的政策，陳理事長表示政府應落實《社會福利基本法》第14條的社福委辦前置協商制度，認為協商要建立在目標明確、開誠佈公和夥伴關係的前提，才能為民眾創造更永續、更優質的服務，社會福利協商應涵蓋勞政、衛政及社會住宅主管機關。

陳節如理事長也特別為社會住宅的落實、社會救助法的精進，以及在「兒少及家庭支持署成立時，政府應特別重視醫療依賴重症兒童的照顧需求」。

賴清德總統晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，以播放影片代替致詞。記者曾學仁／攝影
賴清德總統晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，以播放影片代替致詞。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（圖）晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，以播放影片代替致詞。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（圖）晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，以播放影片代替致詞。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（圖）晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，以播放影片代替致詞。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（圖）晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，以播放影片代替致詞。記者曾學仁／攝影

行政院 賴清德 石崇良 卓榮泰 洪申翰 衛福部

延伸閱讀

卓榮泰不副署財劃法 今強調「守護國家主權與安全」

不副署財劃法 翁曉玲：如「欽定憲法大綱」 不到3年滿清滅亡

貪汙5萬以下免刑賴總統批在野 王鴻薇：在給賴瑞隆難堪？

銓敘部稱停砍公教年金須撥補6970億 翁曉玲批造謠：僅需3600億

相關新聞

賴總統再喊公教年金不走回頭路 卓榮泰表態政院不覆議

行政院長卓榮泰宣布不副署再修正版財劃法，由於民進黨多次宣示年改不走回頭路，傳停砍公教年金法案不排除比照辦理。卓揆昨面對媒...

「已經忍無可忍」批在野違法追加預算法案一直來 卓榮泰：無執行義務

行政院長卓榮泰宣布不副署再修版財劃法，創憲政首例。卓揆今日接受自由時報專訪表示，去年禁伐條例時，行政院已退讓，但追加預算...

影／賴總統出席社會福利總盟聯合感恩餐會 以「影片」再批立法院

賴清德總統、行政院長卓榮泰晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，賴清德總統以播放影片代替致...

民團憂財劃法傷弱勢 賴總統支持卓榮泰不副署

賴清德總統今天出席社福總盟餐會再提支持行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法。社福總盟也憂心，修財劃法後部分縣市加碼普發，缺...

喊話賴總統？朱立倫：重拾「建中精神」 讓社會告別對抗

朝野為「財劃法」再陷憲政僵局。國民黨前主席朱立倫今貼出先前在建中演講影片，意有所指表示，身為建中紅樓子弟，「我們擁有共同...

批民進黨毀憲亂政 鄭麗文：人民投下的那一票還剩下什麼意義？

朝野為「財劃法」再陷憲政僵局。國民黨主席鄭麗文今天表示，賴清德總統正帶領民進黨一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。