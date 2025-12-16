影／賴總統出席社會福利總盟聯合感恩餐會 以「影片」再批立法院
賴清德總統、行政院長卓榮泰晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，賴清德總統以播放影片代替致詞。
第八屆台灣社會福利總盟主辦聯合感恩餐會，晚上在大直典華盛大舉辦，賴清德總統和行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、勞動部長洪申翰等出席餐會。
今年總監陳節如理事長致詞，感謝賴總統努力推動健康台灣，推出各項韌性台灣的政策，陳理事長表示政府應落實《社會福利基本法》第14條的社福委辦前置協商制度，認為協商要建立在目標明確、開誠佈公和夥伴關係的前提，才能為民眾創造更永續、更優質的服務，社會福利協商應涵蓋勞政、衛政及社會住宅主管機關。
陳節如理事長也特別為社會住宅的落實、社會救助法的精進，以及在「兒少及家庭支持署成立時，政府應特別重視醫療依賴重症兒童的照顧需求」。
