民團憂財劃法傷弱勢 賴總統支持卓榮泰不副署

中央社／ 台北16日電
賴清德總統今天出席社福總盟餐會。中央社

賴清德總統今天出席社福總盟餐會再提支持行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法。社福總盟也憂心，修財劃法後部分縣市加碼普發，缺乏財政紀律，會傷害最需要協助的弱勢。

賴總統今天出席台灣社會福利總盟「聯合感恩餐會」並致詞表示，感謝來自台灣各個角落、各個公益團體對大家社會的貢獻，「有你們，有許許多多弱勢的朋友才可以得到更好的照顧」。

賴總統並重申支持行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法的立場，現場播放昨天發表的錄影談話，籲請立法院即刻撤回傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。

衛生福利部長石崇良指出，明年長照3.0將上路，長照經費將超過新台幣1000億元；社安網2.0和少子女化對策計畫，也都將在明年上路；此外將透過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」照顧、關懷獨居老人。

政策推行，石崇良說，其中有2個關鍵，第1是立法院要審預算，「沒有審預算，我們也沒辦法做」，再來就是需要大家一起做。他說，自己被稱為「最懂醫療的部長」，但也希望是跟社福最接近的部長，永遠跟大家一起討論、溝通，讓政策朝向大家的需要。

台灣社會福利總盟理事長陳節如指出，台灣內部近日接連爆發爭議，去年底修財劃法，雖然財政主權下放地方沒有不好，但部分縣市首長有暴發戶心態，宣布加碼普發，「這種缺乏財政紀律的民粹政策，最後傷害的恐怕是社會上最需要協助的弱勢民眾」。

陳節如並對政策方向提出建言，第1、落實社會福利基本法的社福委辦協商。政府採購法已授權讓社會福利採購訂有自己的評選及計費辦法、採購契約範本和錯誤樣態；社會福利基本法更要求政府建立社會服務委辦協商機制，但除衛福部外，勞動部、教育部及主管社會住宅的內政部，都是社會福利一環，也應適用。

第2為居住正義議題，陳節如代表社福團體呼籲行政院在租屋市場合理化的改革方向，絕對不要退縮。「社會住宅」方面，則關注目前行政院直接興辦社宅計畫卻仍未核定；她指出，雖然肯定行政院對新婚家庭提供社宅的新政策，但如果社宅總量無法快速跟進，政策美意也將被打折扣。

陳節如說，第3為社會救助與貧窮議題。她指出，台灣快速經濟增長也加速擴大貧富差距，社會救助法應該放寬申請門檻，取消虛擬所得，以積極鼓勵脫貧和促進就業為目標，來幫助更多邊緣戶。

陳節如最後並為醫療依賴重症兒童請命表示，重症兒所需的抽痰和管路餵食等專業，面臨執業界限遲遲無法釐清，與兒科醫師人力崩壞壓力。呼籲政府的社福政策應以最弱小的、最需要幫忙的優先面對和執行。

