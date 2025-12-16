快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

喊話賴總統？朱立倫：重拾「建中精神」 讓社會告別對抗

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫日前重返母校建國中學，參加由建中學生班聯會舉辦的「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，分享求學歷程與人生經驗。記者蘇健忠／攝影
國民黨前主席朱立倫日前重返母校建國中學，參加由建中學生班聯會舉辦的「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，分享求學歷程與人生經驗。記者蘇健忠／攝影

朝野為「財劃法」再陷憲政僵局。國民黨前主席朱立倫今貼出先前在建中演講影片，意有所指表示，身為建中紅樓子弟，「我們擁有共同的根源，理應能跨越藩籬、理性對話」，期盼台灣能重拾這份「建中精神」，讓社會告別對抗，回歸和諧與團結。

朱立倫在演講中指出，民進黨主席和曾為國民黨主席的他都是建中人，「都是同樣來自紅樓的子第，有什麼不能溝通的？」民主的真諦在於溝通、妥協與尋求共識，而非陷入兩極化的對立。

朱立倫說，台灣民主不能走向兩極化，全世界的民主要能溝通、要能妥協，民主的進步要靠大家最後取得共識，如果是對立對抗，社會不會和諧，期盼台灣能重拾這份「建中精神」，讓社會告別對抗，回歸和諧與團結；唯有在包容中激發創意與想法，才能引領台灣邁向更進步的未來。

建中 朱立倫 國民黨 財劃法 民進黨

延伸閱讀

聲援黃呂錦茹涉違反集遊法 朱立倫北檢訊後請回

朱立倫發動員令聲援黃呂錦茹 北檢今依涉集遊法傳喚朱3人

2016選總統輸蔡英文！朱立倫赴建中演講 自曝從政最大挫折

影／朱立倫與張善政重返建中 分享求學歷程與人生經驗

相關新聞

賴總統再喊公教年金不走回頭路 卓榮泰表態政院不覆議

行政院長卓榮泰宣布不副署再修正版財劃法，由於民進黨多次宣示年改不走回頭路，傳停砍公教年金法案不排除比照辦理。卓揆昨面對媒...

「已經忍無可忍」批在野違法追加預算法案一直來 卓榮泰：無執行義務

行政院長卓榮泰宣布不副署再修版財劃法，創憲政首例。卓揆今日接受自由時報專訪表示，去年禁伐條例時，行政院已退讓，但追加預算...

影／賴總統出席社會福利總盟聯合感恩餐會 以「影片」再批立法院

賴清德總統、行政院長卓榮泰晚上前往大直典華會館，出席「2025台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，賴清德總統以播放影片代替致...

民團憂財劃法傷弱勢 賴總統支持卓榮泰不副署

賴清德總統今天出席社福總盟餐會再提支持行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法。社福總盟也憂心，修財劃法後部分縣市加碼普發，缺...

喊話賴總統？朱立倫：重拾「建中精神」 讓社會告別對抗

朝野為「財劃法」再陷憲政僵局。國民黨前主席朱立倫今貼出先前在建中演講影片，意有所指表示，身為建中紅樓子弟，「我們擁有共同...

批民進黨毀憲亂政 鄭麗文：人民投下的那一票還剩下什麼意義？

朝野為「財劃法」再陷憲政僵局。國民黨主席鄭麗文今天表示，賴清德總統正帶領民進黨一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。