喊話賴總統？朱立倫：重拾「建中精神」 讓社會告別對抗

朝野為「財劃法」再陷憲政僵局。國民黨前主席朱立倫今貼出先前在建中演講影片，意有所指表示，身為建中紅樓子弟，「我們擁有共同的根源，理應能跨越藩籬、理性對話」，期盼台灣能重拾這份「建中精神」，讓社會告別對抗，回歸和諧與團結。

朱立倫在演講中指出，民進黨主席和曾為國民黨主席的他都是建中人，「都是同樣來自紅樓的子第，有什麼不能溝通的？」民主的真諦在於溝通、妥協與尋求共識，而非陷入兩極化的對立。

朱立倫說，台灣民主不能走向兩極化，全世界的民主要能溝通、要能妥協，民主的進步要靠大家最後取得共識，如果是對立對抗，社會不會和諧，期盼台灣能重拾這份「建中精神」，讓社會告別對抗，回歸和諧與團結；唯有在包容中激發創意與想法，才能引領台灣邁向更進步的未來。