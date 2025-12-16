快訊

批民進黨毀憲亂政 鄭麗文：人民投下的那一票還剩下什麼意義？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席鄭麗文。記者蘇健忠／攝影

朝野為「財劃法」再陷憲政僵局。國民黨主席鄭麗文今天表示，賴清德總統正帶領民進黨一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」；當國家最高救濟機制被架空，「當一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？人民投下的那一票，還剩下什麼意義？」

鄭麗文指出，三讀通過的法律就是有效，行政院卻逕自停止執行、違法不編預算，自行創設違憲審查權、大法官的暫時處分權，將法治視為兒戲；卓揆宣布不副署三讀法案，將用以制衡總統的副署，濫用為「一票否決權」來對付立法院；賴、卓全憑自身喜好決定是否遵循法律、遵循何種法律，徹底破壞法安定性與權力分立原則。

鄭麗文質疑，總統遲未提出適宜的大法官名單，導致大法官人數不足、憲法法庭功能停擺，然後再單方面惡意解讀憲法，將不想遵守的法律一律定義違憲；依公投法，立法院議決的公投案，依法中選會無權實質審查或否決之權；中選會主委李進勇卻擋下立院公投案，公然逾越職權、沒收國會公投法案。

鄭麗文批評，不到50人的民進黨便當會，用來討論如何讓三讀法律失效。以黨內會議取代國會決議，實質上就是總統以行政權否決立法權；民進黨包裝為「民團社運」發動無差別大罷免，期間造謠預算、操縱媒體風向，甚至由政院高層下令預算「解凍案不送」，只為替罷免輿論添油加火；更在非選舉期間調整檢方績效標準，以選舉查察績效引導檢調追殺在野黨和其支持者，對執政黨則輕輕放下。

鄭麗文說，當代表多數民意的在野黨被稱為「獨裁」；當生效的法律，只因總統不喜歡就作廢；當黨務會議凌駕國會決議；當國家最高救濟機制被架空——「當一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？人民投下的那一票，還剩下什麼意義？」中華民國是亞洲第一個民主共和國，憲政是每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。

