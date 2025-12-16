【重磅快評】貪汙五萬免刑是在野獨裁 賴總統忘了電鍋案？

清潔隊員將殘值卅二元的舊電鍋轉送拾荒婦人，被以貪汙犯判刑，引發「情輕法重」的疑慮。法務部長鄭銘謙日前才在立院公開允諾，現行法律處分過重，法務部已提出修法，針對貪汙所得未滿五萬元且情節輕微案件，擬新增「免除其刑」選項。朝野立委皆有相關提案修法，賴清德總統卻選擇性抨擊「在野獨裁」，對同樣主張的綠委避而不談，顯然只想甩鍋、忘了電鍋。

藍白聯手修正財劃法，為了聲援行政院長卓榮泰「不副署」的反制措施，總統府昨晚公布賴總統九分鐘錄影談話，重批在野黨推動一系列濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。賴更舉例稱：「在野黨正推動修法，除了讓五萬元以下的貪汙免除刑責，也將貪汙助理費的行為除罪化，甚至更立法要把公費助理的經費直接納入立委的私囊，助理的權益將無從保障」。

針對助理費修法，提案的國民黨立委陳玉珍日前表示，修正動議將整合助理工會修法版本在委員會一併審查，以補原提案之不足，司法委員會召委翁曉玲明天也召開公聽會，某種程度化解立委「自肥」爭議；助理工會監事召集人王忠智也同意，提案人可以修正動議替代原案審查，工會與陳玉珍已有初步概念，應會在現行第卅二條後面再加項，「對助理權益只會多不會少」。

至於「五萬元以下的貪汙免除刑責」幾乎是朝野共識，民進黨立委賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄今年九月就因電鍋案提案修正貪汙治罪條例，「明定情節輕微且金額在新台幣五萬元以下者，得減輕或免除其刑」，連署綠委包括郭國文、蔡易餘、王正旭、黃秀芳、陳秀寳、沈伯洋、王義川、李柏毅、李昆澤、徐富癸、林月琴、黃捷、范雲、吳思瑤、王美惠、郭昱晴、陳培瑜等人。賴總統刻意避談廿位執政黨立委連署修法，單挑藍委提案來批評「在野獨裁」，選擇性指責恐怕才是「執政獨裁」。

國民黨立委王鴻薇大酸說，賴清德昨晚短短一個影片，除了露出違憲把自己當皇帝的真面目，更暴露出賴總統完全不知民間疾苦，只會關在總統府裡算計，鄭銘謙、蔡易餘、賴瑞隆等人，哪一個是賴清德口中「挺貪汙傷害國家廉政」，拜託自己站出來道歉。翁曉玲也質疑，她提案修法和法務部、其他立委修法方向相同，就是不忍心看到清潔隊員善意送電鍋就構成貪汙重罪，若說她把貪汙罪除罪化，根本就是造謠、雙標。

電鍋案引發社會共鳴，在於現行制度竟容許善意被碾壓成重罪，朝野立委與法務部提出修法，正是為了補救「情輕法重」的制度缺陷。賴總統固然重視廉政制度，但同樣的修法，綠委提案就是清廉改革、藍白提案卻是毀憲亂政，這不是在野獨裁，而是執政雙標；電鍋案可以被修法補正，但連事實都選擇性對待的總統，恐怕才是把執政信賴推向懸崖邊緣的始作俑者。