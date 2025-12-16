財劃法修法掀關注 金門議會總質詢聚焦地方財源、預算卡關

金門縣議會第8屆第6次定期會今日進行縣政總質詢，議員許大鴻聚焦近期財政收支劃分法修法爭議，關切中央政策動向是否衝擊地方財源，進而影響金門整體建設發展；議員蔡水游則關心縣府總預算尚未送入議會審查，憂心縣政運作與地方建設恐因此受阻。

許大鴻指出，行政院長卓榮泰昨日宣布對修正後的財劃法「不副署、不執行」，引發地方高度不安，許大鴻表示，地方對相關說法解讀紛歧，但縣府未即時對外說明，導致不少鄉親憂心金門原可分配的經費是否受影響，統籌分配款究竟有沒有增加。他要求財政處說清楚，金門可分配額度是否縮水，縣府立場與評估為何。

對此，財政處長陳國庭答詢指出，行政院所稱「不副署」，主要針對11月14日修正、涉及一般性補助款與計畫型補助款的部分；至於各界最關心的統籌分配款，中央早在12月3日即已公告，依法並不受影響。他強調，統籌稅款既已公布，各地方政府可分配額度即依法確定存在，金門依新制，統籌分配款可由原本約28億元提高至約100億元。

陳國庭進一步說明，財劃法修法重點在於重新規範中央與地方財源分配方式，除水平、垂直分配機制外，也同步修正相關稅法，包括將所得稅分配地方比例由10％提高至11％，以及營業稅分配地方比例由40％提高至100％；相關稅收依法納入專戶、專款專用，即便尚未實際分配，中央政府亦不得動用。

副縣長李文良補充表示，單就統籌分配款帳面數字來看，確實是從28億元提高到100億元，但若將中央對地方的一般性補助款與計畫型補助款一併計算，金門一年實際可運用的整體經費約70億元，約增加30億元左右；但中央也在研議，如經費多分配給地方，事務要隨之分擔，如國立高中職是否就交由給地方，或垃圾清運至台灣經費由縣政府自己處理等。

除財劃法議題外，蔡水游也在總質詢中關切縣府總預算尚未送入議會審查的問題，他直言，過去向中央爭取經費時，常被質疑縣府年底預算執行率偏低，關鍵原因就在於預算審查延宕；他強調，預算審查是議會最重要的職權之一，若未排入議程，等同議員「自廢武功」，不僅影響縣政運作，也將衝擊地方建設推動。