經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者劉學聖／攝影
行政院不副署財劃法高雄市陳其邁16日表示，希望未來處理包括像財劃法、年改等這些議題時，能夠遵循民主的機制跟合憲的狀況來進行。

陳其邁說，朝野對於不同的政策，有時候當然意見會不一樣，但都必須在憲政的框架下來進行協商或討論，進行紛爭解決。

現在最大的問題是憲法法庭被實質凍結，造成一些朝野的爭議，沒有辦法透過憲法法庭來調節紛爭，或者是解決爭議，產生憲政的僵局。

陳其邁表示，民眾非常期待，不管是重大的民生建設，或者是福國利民的法案，甚至是強化國家安全相關的重大政策能夠順利推行，建議立法院有關憲訴法，或者是整個憲法法庭的運作，可以盡速恢復，化解相關爭議。

否則現在面臨行政院不副署，在野黨又不推動倒閣，會形成憲政僵局，這不是民眾所樂意看到的，所以真的是希望說在野黨，或者是立法院，能夠盡速的讓憲法法庭順利運作，化解朝野的爭議。

陳其邁 財劃法 立法院 高雄市

相關新聞

賴總統再喊公教年金不走回頭路 卓榮泰表態政院不覆議

行政院長卓榮泰宣布不副署再修正版財劃法，由於民進黨多次宣示年改不走回頭路，傳停砍公教年金法案不排除比照辦理。卓揆昨面對媒...

「已經忍無可忍」批在野違法追加預算法案一直來 卓榮泰：無執行義務

行政院長卓榮泰宣布不副署再修版財劃法，創憲政首例。卓揆今日接受自由時報專訪表示，去年禁伐條例時，行政院已退讓，但追加預算...

行政院不副署財劃法 高雄市長陳其邁：要遵循民主的機制合憲

行政院不副署財劃法，高雄市長陳其邁16日表示，希望未來處理包括像財劃法、年改等這些議題時，能夠遵循民主的機制跟合憲的狀況...

【重磅快評】對抗對抗再對抗，賴政府把台灣當成「土撥鼠節」實境秀

繼「大罷免」之後，賴政府升高朝野對決態勢，決定由行政院長卓榮泰「不副署財政收支劃分法」，作為抵抗力法權的手段。賴清德總統...

政院宣布不副署 財劃法陷僵局…學者分析「難解原因」

行政院長卓榮泰宣布不副署立院三讀通過的最新版財政收支劃分法，全案陷入僵局。學者指出，最新版財劃法較倉促上路，對財政永續發...

政院不副署財劃法北市年損近200億 議員：學校冷氣費、軌道經費受衝擊

行政院宣布財劃法修正案不副署、不公布，衝擊地方政府。北市議員曾獻瑩表示，對台北的財政衝擊高達197億，包含學校冷氣費、軌...

