行政院不副署財劃法 高雄市長陳其邁：要遵循民主的機制合憲

行政院不副署財劃法，高雄市長陳其邁16日表示，希望未來處理包括像財劃法、年改等這些議題時，能夠遵循民主的機制跟合憲的狀況來進行。

陳其邁說，朝野對於不同的政策，有時候當然意見會不一樣，但都必須在憲政的框架下來進行協商或討論，進行紛爭解決。

現在最大的問題是憲法法庭被實質凍結，造成一些朝野的爭議，沒有辦法透過憲法法庭來調節紛爭，或者是解決爭議，產生憲政的僵局。

陳其邁表示，民眾非常期待，不管是重大的民生建設，或者是福國利民的法案，甚至是強化國家安全相關的重大政策能夠順利推行，建議立法院有關憲訴法，或者是整個憲法法庭的運作，可以盡速恢復，化解相關爭議。

否則現在面臨行政院不副署，在野黨又不推動倒閣，會形成憲政僵局，這不是民眾所樂意看到的，所以真的是希望說在野黨，或者是立法院，能夠盡速的讓憲法法庭順利運作，化解朝野的爭議。