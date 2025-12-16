快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】對抗對抗再對抗，賴政府把台灣當成「土撥鼠節」實境秀

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」修正案，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回爭議法案，他願赴立法院進行國情報告。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」修正案，賴清德總統發布錄影談話表態支持並呼籲立法院撤回爭議法案，他願赴立法院進行國情報告。圖／聯合報系資料照片

繼「大罷免」之後，賴政府升高朝野對決態勢，決定由行政院卓榮泰「不副署財政收支劃分法」，作為抵抗力法權的手段。賴清德總統還自創了「在野獨裁」這樣令人匪夷所思的新名詞。但不管說得再天花亂墜，都不能掩飾這種作法，已然破壞權力分立原則，透過並不存在於行政權的「法律否決權」和「司法審查權」，將行政權擴大到極致的事實。

而無論是去年的大罷免，到現在的「不公布不副署」法律，說穿了，都是賴政府「不服輸」的表現。2024年總統、立委大選，民進黨雖贏下了總統，卻輸掉了立法院的絕對多數。民意選擇了不讓民進黨「完全執政」，民進黨卻不甘心，先是希望透過大罷免後重選翻盤，現在又要透過此違憲作為迫使在野黨倒閣，從而解散國會、立法院全面改選。背後目的，都是希望能重新取得國會多數，提早重新「完全執政」。

這樣的思維下，賴政府和民進黨不斷出招，讓朝野對抗不斷加劇。於是整個台灣陷入惡循環：朝野對抗、推動大罷免、大罷免大失敗；繼續對抗、不副署不公布法案。如果在野黨真的如民進黨所願推動倒閣，則解散國會、全面改選。如果改選結果民進黨仍未能過半，賴政府也必定不會善罷干休，仍會繼續對抗、繼續用其他手段--甚至是更激烈的違憲手段--達到提早完全執政，或者完全架空立法院的目的。

這樣的場景，令人想到1993年中譯為「今天暫時停止」的電影「土撥鼠節」。電影描述一位憤世嫉俗的男子來到個慶祝「土撥鼠節」的小鎮，不料卻因為不知名的原因，被長期困在這一天，每天睡醒，就是重複相同這的一天。賴政府的「對抗對抗再對抗」，無疑就是讓台灣也彷彿置身「土撥鼠節」電影中的冰封小鎮，永遠重複朝野惡鬥的那一天，令人絕望。

電影「土撥鼠節」的結局是在經過成百上千日的重複這一天後，男主角終於願意好好省視自己的內心，改變自己，跨出不同的一步。在心態做出改變後，他也終於來到了「嶄新的明天」，讓人生有新的希望。賴政府帶領台灣經歷「土撥鼠節」電影的前半段，是不是也願意好好省視自己，面對自己確實居於少數的事實，讓台灣走出這個對抗在對抗而又看不到結果的輪迴？

立法院 賴清德 行政院 民進黨 卓榮泰

延伸閱讀

電影「自殺通告」香港禁上映 導演周冠威揭原因「不利國安電檢不批准」

朝野對立加劇…趙少康：倒閣與解散國會是單面刃 完全不對等

民進黨：黎智英案凸顯中共獨裁本質 呼籲停止迫害言論自由

卓揆不副署財劃法 周春米批立法院擴權濫權擅權已達違憲

相關新聞

賴總統再喊公教年金不走回頭路 卓榮泰表態政院不覆議

行政院長卓榮泰宣布不副署再修正版財劃法，由於民進黨多次宣示年改不走回頭路，傳停砍公教年金法案不排除比照辦理。卓揆昨面對媒...

「已經忍無可忍」批在野違法追加預算法案一直來 卓榮泰：無執行義務

行政院長卓榮泰宣布不副署再修版財劃法，創憲政首例。卓揆今日接受自由時報專訪表示，去年禁伐條例時，行政院已退讓，但追加預算...

行政院不副署財劃法 高雄市長陳其邁：要遵循民主的機制合憲

行政院不副署財劃法，高雄市長陳其邁16日表示，希望未來處理包括像財劃法、年改等這些議題時，能夠遵循民主的機制跟合憲的狀況...

【重磅快評】對抗對抗再對抗，賴政府把台灣當成「土撥鼠節」實境秀

繼「大罷免」之後，賴政府升高朝野對決態勢，決定由行政院長卓榮泰「不副署財政收支劃分法」，作為抵抗力法權的手段。賴清德總統...

政院宣布不副署 財劃法陷僵局…學者分析「難解原因」

行政院長卓榮泰宣布不副署立院三讀通過的最新版財政收支劃分法，全案陷入僵局。學者指出，最新版財劃法較倉促上路，對財政永續發...

政院不副署財劃法北市年損近200億 議員：學校冷氣費、軌道經費受衝擊

行政院宣布財劃法修正案不副署、不公布，衝擊地方政府。北市議員曾獻瑩表示，對台北的財政衝擊高達197億，包含學校冷氣費、軌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。