賴總統再喊公教年金不走回頭路 卓榮泰表態政院不覆議

行政院長卓榮泰宣布不副署再修正版財劃法，由於民進黨多次宣示年改不走回頭路，傳停砍公教年金法案不排除比照辦理。卓揆昨面對媒體提問未正面回應，不過，他今天接受自由時報專訪時表態，政院不會提覆議，因為上次提財劃法覆議爭取說明機會，立法院卻連報告都不讓他去。

立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，行政院11月27日提出覆議，12月5日遭立法院否決，依法總統最遲應在15日公布法律。行政院長卓榮泰昨天下午宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，創憲政首例。

此外，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年，傳政院也擬採「不副署」應對。

賴清德總統今出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」致辭時表示，公教年金制度不該因倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

自由時報今天釋出卓榮泰專訪內容，卓說，上次提出財劃法覆議理由是公式錯誤，結果還是被立法院否決，這次提覆議是要提醒立法院有所節制，至少讓政院去國會說明，沒想到在野黨變本加厲，所以不能相信人類有高尚心智，按照上次財劃法的例子，自己決定對年改法案不予覆議。

卓榮泰談及，他是相信立法院會有善意，所以才提覆議案，避免再度錯誤，但是立法院表現出來的是否決覆議，「連報告都不讓你去報告，這個我真的很難接受」。他批評，他們怕政院去把事實講清楚，怕人民知道真正的問題，更怕在答詢過程中，政院回答的不是他們想要的。