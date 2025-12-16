快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

賴總統再喊公教年金不走回頭路 卓榮泰表態政院不覆議

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影

行政院卓榮泰宣布不副署再修正版財劃法，由於民進黨多次宣示年改不走回頭路，傳停砍公教年金法案不排除比照辦理。卓揆昨面對媒體提問未正面回應，不過，他今天接受自由時報專訪時表態，政院不會提覆議，因為上次提財劃法覆議爭取說明機會，立法院卻連報告都不讓他去。

立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，行政院11月27日提出覆議，12月5日遭立法院否決，依法總統最遲應在15日公布法律。行政院長卓榮泰昨天下午宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，創憲政首例。

此外，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年，傳政院也擬採「不副署」應對。

賴清德總統今出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」致辭時表示，公教年金制度不該因倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

自由時報今天釋出卓榮泰專訪內容，卓說，上次提出財劃法覆議理由是公式錯誤，結果還是被立法院否決，這次提覆議是要提醒立法院有所節制，至少讓政院去國會說明，沒想到在野黨變本加厲，所以不能相信人類有高尚心智，按照上次財劃法的例子，自己決定對年改法案不予覆議。

卓榮泰談及，他是相信立法院會有善意，所以才提覆議案，避免再度錯誤，但是立法院表現出來的是否決覆議，「連報告都不讓你去報告，這個我真的很難接受」。他批評，他們怕政院去把事實講清楚，怕人民知道真正的問題，更怕在答詢過程中，政院回答的不是他們想要的。

行政院 立法院 財劃法 卓榮泰

延伸閱讀

卓榮泰不副署財劃法 今強調「守護國家主權與安全」

政院不副署財劃法 藍：不會退卻將繼續推民生法案

卓榮泰稱不副署財劃法修法 侯友宜：政治紛爭多多溝通

卓揆不副署財劃法 李彥秀：如炸彈客炸毀朝野薄弱互信

相關新聞

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

行政院長卓榮泰於12月15日宣布不副署《財政收支劃分法》，創憲政首例，使得立法院三讀通過的法律暫時無法施行，中央與地方財政安排暫時中止，並引發朝野及學界對憲法權力分立與程序正義的討論。

不副署財劃法 翁曉玲：如「欽定憲法大綱」 不到3年滿清滅亡

行政院長卓榮泰拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統也發布錄影談話力挺，批「在野獨裁」。國民黨立委翁曉玲說，滿清末代皇帝...

財劃法不副署 牛煦庭：賴總統糟蹋憲法 我們還客氣什麼

府院拍板不副署財劃法，藍營支持者盼國民黨提出反制。國民黨發言人牛煦庭表示，賴清德總統想越過民意，糟蹋憲法、糟蹋國會，「我...

賴總統再喊公教年金不走回頭路 卓榮泰表態政院不覆議

行政院長卓榮泰宣布不副署再修正版財劃法，由於民進黨多次宣示年改不走回頭路，傳停砍公教年金法案不排除比照辦理。卓揆昨面對媒...

政院宣布不副署 財劃法陷僵局…學者分析「難解原因」

行政院長卓榮泰宣布不副署立院三讀通過的最新版財政收支劃分法，全案陷入僵局。學者指出，最新版財劃法較倉促上路，對財政永續發...

政院不副署財劃法北市年損近200億 議員：學校冷氣費、軌道經費受衝擊

行政院宣布財劃法修正案不副署、不公布，衝擊地方政府。北市議員曾獻瑩表示，對台北的財政衝擊高達197億，包含學校冷氣費、軌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。