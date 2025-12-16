政院宣布不副署 財劃法陷僵局…學者分析「難解原因」

行政院長卓榮泰宣布不副署立院三讀通過的最新版財政收支劃分法，全案陷入僵局。學者指出，最新版財劃法較倉促上路，對財政永續發展不一定是好事；政院版本應有自己的理由，但並未公布詳細數字，難以具體討論，加上整個事件已經政治化，僵局難解。

立法院去年12月三讀通過財劃法修正案，但公式有爭議，行政院表示無法完全分配額度，立院今年再度修正財劃法，11月14日三讀通過。行政院認為今年通過的版本問題更大，11月20日提出政院版，遭立院暫時擱置。卓榮泰昨宣布，不副署立院通過的財劃法。

逢甲大學金融學院院長陳盛通表示，今年通過的財劃法與之前相比，除了修正公式，最大區別是明定2025年一般性補助款不得少於2024年合列金額、計畫型補助款比例不低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫平均值，導致中央需實際補助地方的金額大增。

陳盛通指出，卓榮泰稱「最新版財劃法會導致中央舉債5638億元、違反公債法上限」，其中的5638億元很大一部分應就是第二次修法要求補齊的補助款；行政院若不想舉債5000多億元，其實也有方法，就是刪去部分中央原本的預算，這就會產生排擠效應。

陳盛通認為，無論是加大舉債或刪去部分預算，都勢必大幅重編明年度總預算書，以前是有過年度總預算到該年1月甚至3月才通過的案例，但年初未通過新的年度總預算，新計畫就無法執行，延遲執行又會在拖到下一年的預算，對財政永續不是好事。

不僅如此，幾次財劃法修法都是在較倉促的情況下通過，地方制度法沒有修改，事權沒有轉移，錢變多了人力未增加，且地方多出的統籌分配款動輒數百億元，有沒有完整地納入各縣市明年度總預算也是個問題。總而言之，討論不足，貿然上路很可能造成問題。

陳盛通也不諱言，目前就是陷入了政治上的僵局，學界就算想要討論，往往難找到著力點；他相信行政院推出自己的版本，應該有其理由，但就目前所能得到資訊，政院版並沒有詳細的數字，想具體討論也無依據。