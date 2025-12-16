政院不副署財劃法北市年損近200億 議員：學校冷氣費、軌道經費受衝擊

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
行政院宣布財劃法修正案不副署、不公布，衝擊地方政府。北市議員曾獻瑩表示，對台北的財政衝擊高達197億。本報資料照片
行政院宣布財劃法修正案不副署、不公布，衝擊地方政府。北市議員曾獻瑩表示，對台北的財政衝擊高達197億，包含學校冷氣費、軌道經費等恐都受到衝擊，痛批執政黨為了明年大選，想把「錢」跟「權」抓在手上，不願分錢，在憲法上具高度爭議。

曾獻瑩表示，今年3月21日財劃法修正通過後，地方確實可望增加中央統籌分配稅款，但主計總處在8月中下旬發函通知，北市府115年度一般性補助款將減少約100億元，9月起各局處也陸續接獲中央各部會通知，計畫型補助款將被下修，累計金額約97億元，兩者合計高達197億元。

曾獻瑩指出，一般性補助款是中央依財劃法對地方的制度性承諾，用於支應教育、社福、基礎建設、人事費與承擔中央政策地方負擔，如校園冷氣電費；計畫型補助款更是已核定、分年執行的重要建設財源，臨時下修對地方施政與預算編列造成極大衝擊。

立法院已於11月14日再度修正財劃法，明確強化中央對地方一般性與計畫型補助款的保障機制，避免中央在新制尚未上路前，大幅刪減地方補助，行政院不副署修正案不只有憲法上的高度爭議性，想把「錢」跟「權」抓在手裏，面對多數由藍營執政縣市，明年馬上要進行地方大選，不願意分錢給地方，是這一次不副署的關鍵原因之一。

行政院長卓榮泰於12月15日宣布不副署《財政收支劃分法》，創憲政首例，使得立法院三讀通過的法律暫時無法施行，中央與地方財政安排暫時中止，並引發朝野及學界對憲法權力分立與程序正義的討論。

