財劃法離島條款已公布生效 政院仍盼立院速審院版草案
為解決現行財劃法離島公式錯誤問題，立法院11月21日三度修正財劃法，將離島分配公式與本島脫鉤，該法案已在12月3日經賴清德總統公布生效。行政院表示，政院版財劃法合憲、符合地方自治精神，也合乎公債法規定，是獲得最大共識的版本，呼籲立法院儘速審議。
藍白去年底聯手修正財劃法，將於明年上路，但條文把本島19縣市統籌分配稅款的分母寫成全國22縣市、未排除離島，導致分母被放大，離島及部分縣市獲得的統籌分配稅款不增反減，今年度中央政府總預算有345億元統籌分配稅款也無法分配。
為解決分配公式爭議，立法院會11月21日三讀修正通過財劃法，將離島分配公式與本島脫鉤，總統府已於12月3日公布，該法案將溯及至今年3月21日起生效。
對於財劃法「離島條款」已公告生效，行政院發言人李慧芝指出，現行新版財劃法存在水平分配不公平、垂直分配不合理等問題，儘管政院勉強編製明年度中央政府總預算，但難以解決地方不均衡以及中央量能縮減等問題。
李慧芝說，政院版財劃法已在今年11月20日送請立法院審議，不僅符合憲法、財劃法以及地方自治的精神，也合乎公債法規定，目前是獲得最大共識的版本，呼籲立法院能夠儘速審議院版財劃法，在地方獲得更多財源、強化自治精神的同時，也能讓中央也能保有足夠量能推動國家建設。
