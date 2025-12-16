快訊

稱不該倉促修法走回頭路 賴總統：年改是為讓世世代代都能「領得到」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，並代表頒獎表揚𠎀出公務人員。賴清德在致詞時表示，年金改革，不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代都領得到核心目標。記者黃義書／攝影
賴清德總統下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，並代表頒獎表揚𠎀出公務人員。賴清德在致詞時表示，年金改革，不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代都領得到核心目標。記者黃義書／攝影

賴清德總統深夜發表錄影談話批評在野，今出席活動致辭時，提及立法院上周通過的年改修法。他表示，年金改革從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能「領得到」的核心目標。公教年金制度不該因倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

賴總統今出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」。他表示，「公務人員傑出貢獻獎」是公務體系內的最高榮譽，獲獎不只是對各位的肯定，更象徵著大家，持續以專業協助人民、解決問題，更用創新推動國家前進發展。

賴總統表示，公務員是國家運作的基石，政府的職責是要讓承擔重任的人，能安心投入、長久服務。因此，過去四年，政府三度調升軍公教薪資，包括今年加薪3%。在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標。

賴總統說，確保財務永續，是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾；現在，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

賴總統說，他相信國人都期待對於年金制度，能在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視。政府也會持續努力，確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。

此外，賴總統表示，期許所有公務員面對快速變動的國際局勢與科技浪潮，大家都能與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓國家的治理、對人民的服務，都能一步一步升級。大家一起繼續努力，用專業守護國家、用制度照顧人民，只要公務體系繼續勇敢創新，將能為台灣的未來發展，打下更穩固的基礎。

