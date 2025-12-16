聽新聞
頒獎表揚傑出公務人員 賴總統：年金改革是為了讓制度永續
賴清德總統下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，代表頒獎表揚傑出公務人員環境部環境管理署科長謝適鴻、台灣橋頭地方檢察署主任檢察官鄭子薇、宜蘭縣政府衛生局局長徐迺維、桃園市政府工務局科長陳翠慧、台灣台北地方檢察署主任檢察官張靜薰，以及交通部航港局組長劉嘉洪等6人及6個得獎團體，並與傑出個人獎家屬一同合影。
賴清德在致詞時表示，未來公務人員安心服務，過去四年三度調薪，包括今年加薪3%，2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代都領的到核心目標。確保財政永續，是政府對所有世代、全體國人，對國家未來的共同承諾。
對於立法院在藍白人數優勢通過公教人員退休年金制度修正案，停砍公教人員年金所得替代率回溯適用2023年上限一事。賴清德表示年金制度不應該因為倉促修法走回頭路，更不該把年金破產的風險推給下一代承擔，相信國人都期待對於年金制度，能夠在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視。政府也會持續努力確保年金制度，財務永續符合世代公平正義。
