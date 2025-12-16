朝野對立加劇…趙少康：倒閣與解散國會是單面刃 完全不對等

府院拍板不副署財劃法，朝野對立加劇。中廣前董事長趙少康呼籲藍白千萬別上當，如果倒閣、重選，就像大罷免投票一樣，台灣選民也會用選票重重教訓民進黨，但每年選一次立委，這是遭受內憂外迫的台灣目前最重要的事嗎？

趙少康指出，2024選立委，2025大罷免，2026重新改選，誰知道2027會不會又搞一次大罷免？勞師動眾、勞民傷財，民進黨的倒閣與解散國會完全不對等，民進黨輸不起，發動名不正言不順的大罷免大失敗後，又想出把憲法踩在腳底下的不副署、不公布的爛招，現在更頻頻喊話藍白要求倒閣，以便可以解散國會、重新改選。

趙少康批評，民進黨治國沒半步，想出的都是旁門左道。原來憲政精神的倒閣後全面改選，是互相制衡的雙面刃，你敢倒我的閣，我就要你付出重選的代價，但現在完全沒有雙面刃的效果，反而只是單面刃，重選了半天，就算藍白還是多數，行政院長任命照樣不需要立法院同意

趙少康說，賴清德總統甚至可以不理立法院再任命卓榮泰當行政院長，只有立委付出代價，賴卓根本不需付出成本，賴卓做的是無本生意，藍白除了傻了、瘋了，否則為什麼要隨之起舞？藍白千萬不要意氣用事，千萬不要上當。