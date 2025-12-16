卓榮泰不副署財劃法 今強調「守護國家主權與安全」

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院長卓榮泰今出席「2025國家農業科學獎」頒獎典禮。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今出席「2025國家農業科學獎」頒獎典禮。記者邱德祥／攝影

行政院卓榮泰昨召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」時指出，立法院再修正的「財政收支劃分法」明顯違憲，為履行國家最高行政機關行政首長的職務與責任，自己依「中華民國憲法」第37條規定，決定不予副署本次修法。卓榮泰今再次表示，自己昨天是在守護國家憲法，否則國家就會失去主權和安全的屏障和保護。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源，今年11月14日財劃法修正三讀通過，對此行政院表示，立法院版本未經充分討論，且嚴重衝擊中央財政及施政能量，因此提出覆議案但被立院否決，並維持原有的三讀決議。

卓榮泰昨召開記者會，針對三讀通過的「財劃法」修法案，身為行政院院長，將依照「中華民國憲法」第37條，決定不予副署本次修法。所謂「副署」，是根據憲法37條規定，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。

卓榮泰今出席「2025國家農業科學獎」頒獎典禮致詞指出，明年度中央政府總預算3兆350億元還停留在立法院，一頁都還沒翻開來看過，希望立法院能讓中央政府總預算裡頭，福國利民的法案盡速通過。

卓榮泰指出 ，為了確保永續發展，就必須要有政策引導和充足經費，昨天行政院做了一件重要工作，自己必須守護國家憲法，使其維持正常的憲政體制，行政院守護憲法，和農民守護土地是一樣的，土地是農民的根，而憲法是國家的根本大法，一旦國家失去這個根本大法，台灣將沒辦法從事生產與進步和研發成功。

卓榮泰強調，沒有憲法就沒有對主權和安全的屏障和保護，願意陪著農民一起守護國家的土地，也希望農民支持政府守護憲法，這才是未來要走的路。

