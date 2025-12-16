快訊

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

議員質詢財劃法議題 金門縣府：仍有事權待研議

中央社／ 金門16日電

金門縣議員許大鴻今天質詢財劃法修法對金門影響。金門縣副縣長李文良說，中央雖增加對地方補助，但也研議事務隨之分擔，如離島垃圾清運回台灣費用、國立高中職回歸地方等。

立法院今年11月14日三讀通過修正財政收支劃分法，行政院認為三讀條文窒礙難行，向立法院提出覆議案，但未獲支持，行政院長卓榮泰昨天宣布不副署財劃法，法案無法生效。

金門縣議會今天進行總質詢議程，無黨籍議員許大鴻質詢表示，昨天行政院宣布不副署財劃法後，許多鄉親不理解相關議題，並擔心自己權利、福利受影響，請財政處與副縣長說明。

財政處長陳國庭表示，昨天行政院不副署部分是11月14日修正通過財劃法關於一般性與計畫型補助款，而統籌分配稅款已在12月3日公布，金門縣民國115年獲分配數額預計從去年新台幣約28億元增加到約100億元。

李文良補充說明，中央對地方補助包含統籌分配稅款、一般性與計畫型補助，按照新修財劃法，金門獲分配統籌分配稅款雖可增加到約100億元，但中央也在研議，如經費多分配給地方，事務要隨之分擔，如國立高中職是否就交由給地方，或垃圾清運至台灣經費由縣政府自己處理等。

李文良說，「未來中央對金門補助應該多少會增加」，但立法院也正針對財政劃分作討論，最後情況仍要待明年之後才會比較明朗。

行政院 金門 財劃法

延伸閱讀

閣揆不副署財劃法成憲政首例 學者揭藍白版財劃法問題

金門體育場轉型！今揭牌運動發展中心 打造「運動島」新里程

李文良率隊拜會運動部長李洋 盼中央多挹注金門體育建設

金門縣府團隊拜會運動部 爭取金城綜合體育館等經費

相關新聞

不副署財劃法 翁曉玲：如「欽定憲法大綱」 不到3年滿清滅亡

行政院長卓榮泰拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統也發布錄影談話力挺，批「在野獨裁」。國民黨立委翁曉玲說，滿清末代皇帝...

財劃法不副署 牛煦庭：賴總統糟蹋憲法 我們還客氣什麼

府院拍板不副署財劃法，藍營支持者盼國民黨提出反制。國民黨發言人牛煦庭表示，賴清德總統想越過民意，糟蹋憲法、糟蹋國會，「我...

貪汙5萬以下免刑賴總統批在野 王鴻薇：在給賴瑞隆難堪？

行政院長卓榮泰拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統也發布錄影談話力挺，批在野黨通過「讓5萬元以下貪汙免除其刑」。國民黨...

卓榮泰不副署財劃法 今強調「守護國家主權與安全」

行政院長卓榮泰昨召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」時指出，立法院再修正的「財政收支劃分法」明顯違憲，為履行國家最高行政機...

賴總統稱在野獨裁 學者：行政機關不執法等同宰制立法權

行政院長卓榮泰昨日拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統昨日深夜也發布錄影談話，指國會正濫權立法，將台灣推向「立法濫權、...

卓揆不副署財劃法 周春米批立法院擴權濫權擅權已達違憲

立法院日前三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰決定「不副署」。曾擔任法官、律師的屏東縣長周春米說，財劃法一再修法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。