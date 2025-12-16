不副署財劃法 翁曉玲：如「欽定憲法大綱」 不到3年滿清滅亡

行政院長卓榮泰拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統也發布錄影談話力挺，批「在野獨裁」。國民黨立委翁曉玲說，滿清末代皇帝1908年公布「欽定憲法大綱」第3條，賦予皇帝對議會通過的法律擁有最終的批准權和否決權，不到3年滿清滅亡，賴政府想步後塵嗎？

卓榮泰決定不副署財劃法修正案。賴清德以錄影發表談話支持，表示國會正強行推動對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」，一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則等。賴清德批在野獨裁。

國民黨立委洪孟楷說，創一個新名詞，全世界絕無僅有，所有民主法治國家裡都沒有看過的名詞，再次在民進黨政府主政之下上演。在野獨裁是什麼意思，獨裁指的是要有權力，手握權力的人指著別人說「你在獨裁」，指控對象是中央最高民意機關。113席立法委員都是人民一票一票選出來的，不覺得諷刺嗎？

洪孟楷表示，不副署其實只是打臉總統。行政院長不副署總統公布的法案，是針對總統而打臉。去年12月，當時公布時，總統府秘書長潘孟安還講，總統一定依法要公布，行政院依法要副署，過一年後連自己曾經說過的話都可以不算數，打臉自己。

洪孟楷指出，如果行政院要做這種破壞憲政體制的事情，行政院負起最大的後果，全國國人都在看，行政院不副署，不執行三讀通過法律，這就是行政院傲慢獨裁的一面。

翁曉玲表示，看看滿清末代皇帝1908年公布「欽定憲法大綱」第3條的下場：「凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行」，即賦予皇帝對議會通過的法律擁有最終的批准權和否決權，此法公布不到3年，滿清就滅亡了。賴政府想步後塵嗎？