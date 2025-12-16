快訊

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

高雄某飯店疑食物中毒11人上吐下瀉 衛生局採檢釐清

不副署財劃法 翁曉玲：如「欽定憲法大綱」 不到3年滿清滅亡

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統。記者潘俊宏／攝影

行政院卓榮泰拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統也發布錄影談話力挺，批「在野獨裁」。國民黨立委翁曉玲說，滿清末代皇帝1908年公布「欽定憲法大綱」第3條，賦予皇帝對議會通過的法律擁有最終的批准權和否決權，不到3年滿清滅亡，賴政府想步後塵嗎？

卓榮泰決定不副署財劃法修正案。賴清德以錄影發表談話支持，表示國會正強行推動對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」，一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則等。賴清德批在野獨裁。

國民黨立委洪孟楷說，創一個新名詞，全世界絕無僅有，所有民主法治國家裡都沒有看過的名詞，再次在民進黨政府主政之下上演。在野獨裁是什麼意思，獨裁指的是要有權力，手握權力的人指著別人說「你在獨裁」，指控對象是中央最高民意機關。113席立法委員都是人民一票一票選出來的，不覺得諷刺嗎？

洪孟楷表示，不副署其實只是打臉總統。行政院長不副署總統公布的法案，是針對總統而打臉。去年12月，當時公布時，總統府秘書長潘孟安還講，總統一定依法要公布，行政院依法要副署，過一年後連自己曾經說過的話都可以不算數，打臉自己。

洪孟楷指出，如果行政院要做這種破壞憲政體制的事情，行政院負起最大的後果，全國國人都在看，行政院不副署，不執行三讀通過法律，這就是行政院傲慢獨裁的一面。

翁曉玲表示，看看滿清末代皇帝1908年公布「欽定憲法大綱」第3條的下場：「凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行」，即賦予皇帝對議會通過的法律擁有最終的批准權和否決權，此法公布不到3年，滿清就滅亡了。賴政府想步後塵嗎？

行政院 副署 法律 洪孟楷 翁曉玲 卓榮泰

延伸閱讀

貪汙5萬以下免刑賴總統批在野 王鴻薇：在給賴瑞隆難堪？

政院不副署財劃法 藍：不會退卻將繼續推民生法案

【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意

卓揆不副署財劃法 李彥秀：如炸彈客炸毀朝野薄弱互信

相關新聞

不副署財劃法 翁曉玲：如「欽定憲法大綱」 不到3年滿清滅亡

行政院長卓榮泰拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統也發布錄影談話力挺，批「在野獨裁」。國民黨立委翁曉玲說，滿清末代皇帝...

財劃法不副署 牛煦庭：賴總統糟蹋憲法 我們還客氣什麼

府院拍板不副署財劃法，藍營支持者盼國民黨提出反制。國民黨發言人牛煦庭表示，賴清德總統想越過民意，糟蹋憲法、糟蹋國會，「我...

貪汙5萬以下免刑賴總統批在野 王鴻薇：在給賴瑞隆難堪？

行政院長卓榮泰拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統也發布錄影談話力挺，批在野黨通過「讓5萬元以下貪汙免除其刑」。國民黨...

卓榮泰不副署財劃法 今強調「守護國家主權與安全」

行政院長卓榮泰昨召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」時指出，立法院再修正的「財政收支劃分法」明顯違憲，為履行國家最高行政機...

賴總統稱在野獨裁 學者：行政機關不執法等同宰制立法權

行政院長卓榮泰昨日拍板「不副署」財劃法修正案，賴清德總統昨日深夜也發布錄影談話，指國會正濫權立法，將台灣推向「立法濫權、...

卓揆不副署財劃法 周春米批立法院擴權濫權擅權已達違憲

立法院日前三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰決定「不副署」。曾擔任法官、律師的屏東縣長周春米說，財劃法一再修法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。